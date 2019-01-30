Футбол
Экс-игрок сборной Швейцарии Вега хочет побороться за пост главы ФИФАСпорт-Экспресс 04:09
Бывший футболист сборной Швейцарии Рамон Вега хочет выдвинуть кандидатуру на пост главы ФИФА, сообщил журналист BBC Ричард Конвэй в своем Твиттере. 47-летнему Веге нужно получить поддержку как минимум пяти национальных ассоциаций и подать заявку до 5 февраля.
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Происшествия
Матвиенко рассказала, как проходило задержание Арашукова
Обновлено в 05:40
Происшествия
Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками
Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом сотрудников Сбербанка, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Авто
АвтоВАЗ впервые поднял стоимость автомобиля Lada выше 1 млн руб
Выше 1 млн руб. стоимость автомобиля Lada прежде не поднималась.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки
Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочки и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:02
Авто
Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
Mirror: удаленные сообщения в WhatsApp все еще можно прочитать
Как сообщает издание Mirror, в приложении WhatsApp была обнаружена уязвимость, благодаря которой пользователи Android, iPhone и Windows Phone могут прочитать даже удаленные ранее сообщения.
Обновлено в 05:48
Авто
Хот-хэтч Hyundai i30 N сертифицирован в России
Обновлено в 03:36
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Кино
Шнуров посвятил стихи российскому лауреату «Порно-Оскара»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение Алексею Маетному, который получил в США порнопремию AVN Awards.
Обновлено в 05:13
Космос
Алексей Овчинин признан годным для полета на МКС
«По результатам заседания комиссии космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин признан годным к космическому полету по состоянию здоровья», - говорится в официальном сообщении.
Обновлено в 06:33
Политика
В Минкомсвязи предсказали полную блокировку Telegram в России
Мессенджер Telegram вряд ли сможет долго работать в России в условиях блокировки. Об этом 30 января заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
Обновлено в 06:28
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия
ФСБ и СК проводят обыски в администрации Балашихи
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыски в администрации подмосковной Балашихи.
Обновлено в 04:36
Интернет
Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN
Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
Продажи «Яндекс.Телефона» оказались провальными
Куплено около 1000 копий, по разным данным. Смартфоны «Яндекс.Телефон» оказались крайне невостребованными в России.
Обновлено в 06:11
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Highlander
Обновлено в 06:12
Происшествия
На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве
В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
Обновлено в 05:13
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Экономика
Apple пообещала снизить цены на iPhone
Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 02:30
Общество
Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве
Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Сообщения о массовом «минировании» поступили в пять городов России
Согласно имеющейся информации, в социальные учреждения Петрозаводска поступило десять таких сообщений, в Липецке по этой причине эвакуируют больницы, школы и административные учреждения.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Похищенная картина Куинджи снова отправится на выставку
Обновлено в 02:55
Политика
СМИ сообщили об обысках у мэра Риги Нила Ушакова
Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии проводят обыски в кабинете и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова, передает агентство LETA.
Обновлено в 06:11
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Наука
Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка
Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Врио мэра Белгорода извинился за то, что нахамил пенсионеру
Временно исполняющий обязанности главы администрации Белгорода Юрий Галдун извинился перед белгородцами и пенсионером, которому посоветовал слуховой аппарат.
Обновлено в 06:02
Наука
Учёные определили опасность частого употребления алкоголя
Чрезмерное употребление спиртного, как выяснили американские исследователи, провоцирует долговременные изменения в активности генов, результатом которых является появление еще более выраженной тяги к алкоголю.
Обновлено в 01:46
Авто
Воронежский «Гаус» перестал быть официальным дилером «Фольксвагена»
Воронежский автоцентр "Гаус" исчез из списка официальных дилеров "Фольксвагена".
Обновлено в 02:02
Единоборства
Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы за драку после боя
Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала на девять месяцев российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за драку после боя с членами команды ирландца Конора Макгрегора осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 12:32