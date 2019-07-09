Футбол
Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения МессиГазета.Ru 02:11
По мнению бывшего голкипера, обвинения аргентинского форварда Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции обоснованы. В том, что этот Кубок Америки был подготовлен победы Бразилии, нет сомнений. К сожалению, КОНМЕБОЛ убивает футбол.
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Политика
Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина
Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала.
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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за осадков.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
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Обновлено в 04:03
Происшествия
Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня
В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
Обновлено в 04:11
Космос
Марсоход NASA снял парящую птицу на Марсе, заявил эксперт
Хотя присутствие птицы на Марсе кажется абсолютно нереальным зрелищем, тем не менее она там есть, и это запечатлено на фотографии, размещенной на официальном сайте NASA, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
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Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже
«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Британский самолёт-разведчик замечен над Крымом
Обновлено в 04:23
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика
Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из‐за угроз
Двухчасовой телемост с участием российских и украинских ведущих должны были провести два телеканала: «Россия 1» и NewsOne.
Обновлено вчера в 06:19
Общество
Норвежские учёные осматривают затонувшую АПЛ «Комсомолец»
Обновлено в 03:23
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Политика
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Директор предприятия «Крымавтотранс» Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.
Обновлено в 03:40
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено вчера в 15:39
Недвижимость
Московский рынок складской недвижимости побил шестилетний рекорд
Общий объем предложения складской недвижимости в Московском регионе по итогам первого полугодия 2019 года достиг 14,9 млн кв. м. Больше половины (52%) площади всех введенных площадей приходится на спекулятивные проекты.
Обновлено в 04:46
Общество
В бургерах из сетевых фастфудов нашли антибиотики
Роскачество проверило бургеры в кафе быстрого питания и обнаружило следы антибиотиков.
Обновлено в 04:04
Политика
Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда
Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
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Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено 07 июля в 22:18
Происшествия
Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции
Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
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Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком
Накануне в эфире программы «Судьба человека» легендарная исполнительница Лайма Вайкуле рассказал о своем недуге.
Обновлено вчера в 15:24
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Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР
Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
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Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Общество
Минсельхоз заявил о массовой гибели пчел в регионах
Минсельхоз обеспокоен массовой гибелью пчел в 14 регионах, включая Татарстан.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36