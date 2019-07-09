Футбол
Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения МессиГазета.Ru 02:11
По мнению бывшего голкипера, обвинения аргентинского форварда Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции обоснованы. В том, что этот Кубок Америки был подготовлен победы Бразилии, нет сомнений. К сожалению, КОНМЕБОЛ убивает футбол.
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Политика
Иран назвал задержание танкера в Гибралтаре пиратством
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 актом пиратства.
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Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено вчера в 08:14
Авто
Огромный внедорожник Rolls-Royce на треке с сеном — это надо видеть!
Автомобили Rolls-Royce созданы не для фестиваля скорости в Гудвуде.
Обновлено в 01:44
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
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Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
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Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Авто
Инженер из Германии не смог доказать факт плагиата со стороны ГАЗа
Ранее господин Постников обвинил ГАЗ в плагиате в связи с тем, что, по его мнению, для создания внедорожника «Вепрь Next» использовались его эскизы без соответствующего на то разрешения.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
Правительство предложило значительно повысить акциз на вино
Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Лолита описала эмоции после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Жители Курска отсудили у Минфина два миллиона рублей за пропавший клад
Обновлено вчера в 18:52
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах
Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Интернет
Facebook отслеживает дезинформацию о себе с помощью специального инструмента
По сообщениям сетевых источников, в распоряжении Facebook имеется специальная программа под названием Stormchaser.
Обновлено в 03:02
Экономика
Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам
Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязани погибли два человека
Обновлено в 03:06
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.
Обновлено в 01:13
Футбол
«Краснодар» презентовал форму на следующий сезон
«Краснодар» сегодня, 9 июля, вместе с компанией Puma представил форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне.
Обновлено в 03:00
Интернет
Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли
Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.
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Здоровье
Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт
Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения.
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Армия и оружие
Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной
Минобороны меняет систему ремонта боевой техники ПВО: в состав новейших систем С-500 «Прометей» будут включены мобильные ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Авария затруднила движение на Кутузовском проспекте
Обновлено вчера в 18:48