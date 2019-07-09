Футбол

Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения МессиГазета.Ru 02:11

По мнению бывшего голкипера, обвинения аргентинского форварда Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции обоснованы. В том, что этот Кубок Америки был подготовлен победы Бразилии, нет сомнений. К сожалению, КОНМЕБОЛ убивает футбол.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«КОНМЕБОЛ убивает футбол». Легендарный вратарь Чилаверт поддержал Месси

Sport24.ru02:06

"Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. Чилаверт встал на сторону Месси

Спорт-Экспресс00:57

Хосе Луис Чилаверт — о словах Месси в адрес КОНМЕБОЛ: «Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы сделать Бразилию чемпионом»

Матч ТВ02:34

Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения Месси

Газета.Ru02:11

Чилаверт поддержал Месси: «Игроки должны бойкотировать КОНМЕБОЛ»

Soccer.ru01:37

Чилаверт: Месси прав, КОНМЕБОЛ убивает футбол

Чемпионат01:16

Чилаверт: «Месси прав, КОНМЕБОЛ убивает футбол»

Sport.ru02:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:25, Вашингтон
Политика

Иран назвал задержание танкера в Гибралтаре пиратством

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 актом пиратства.
Обновлено вчера в 02:29
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено вчера в 08:14
Авто

Огромный внедорожник Rolls-Royce на треке с сеном — это надо видеть!

Автомобили Rolls-Royce созданы не для фестиваля скорости в Гудвуде.
Обновлено в 01:44
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено вчера в 12:58
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Наука

Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Авто

Инженер из Германии не смог доказать факт плагиата со стороны ГАЗа

Ранее господин Постников обвинил ГАЗ в плагиате в связи с тем, что, по его мнению, для создания внедорожника «Вепрь Next» использовались его эскизы без соответствующего на то разрешения.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика

Правительство предложило значительно повысить акциз на вино

Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Лолита описала эмоции после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика

Составлен рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России

Обновлено в 03:10
Происшествия

Жители Курска отсудили у Минфина два миллиона рублей за пропавший клад

Обновлено вчера в 18:52
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Обновлено вчера в 12:26
Экономика

В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах

Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Интернет

Facebook отслеживает дезинформацию о себе с помощью специального инструмента

По сообщениям сетевых источников, в распоряжении Facebook имеется специальная программа под названием Stormchaser.
Обновлено в 03:02
Экономика

Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам

Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязани погибли два человека

Обновлено в 03:06
Общество

Роскачество проверило бургеры на антибиотики

Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.
Обновлено в 01:13
Футбол

«Краснодар» презентовал форму на следующий сезон

«Краснодар» сегодня, 9 июля, вместе с компанией Puma представил форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне.
Обновлено в 03:00
Интернет

Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли

Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.
Обновлено в 01:08
Здоровье

Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт

Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной

Минобороны меняет систему ремонта боевой техники ПВО: в состав новейших систем С-500 «Прометей» будут включены мобильные ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Авария затруднила движение на Кутузовском проспекте

Обновлено вчера в 18:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосе Луис Чилаверт
Парагвайский вратарь
Парагвайский футбольный вратарь. Участник двух чемпионатов мира по футболу 1998 и 2002 годов в составе национальной сборной Парагвая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное