Футбол
Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмыМатч ТВ 03:40
Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Футбол
Кузяев и Головин не полетят со сборной России на матч с Казахстаном
Казахстан - Россия Кузяев и Головин не летят в Казахстан Два футболиста национальной сборной России не смогут помочь команде в ближайшем отборочном матче ЧЕ-2020 в Казахстане, который пройдёт в воскресенье, 24 марта.
Обновлено в 06:30
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы.
Обновлено в 06:15
Культура
Джон Траволта выразил восхищение русской культурой
Хотя одно неизменно вызывает у Джона потрясение и восхищение - русская культура.
Обновлено в 04:59
Футбол
Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»
Действующий контракт Эрреры с "МЮ" истекает летом.
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье
В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды
Недостаточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при обезвоживании, однако организацию больше волнуют другие проблемы, связанные с водой, подчеркнул координатор ВОЗ.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом
На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Политика
В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Интернет
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде
Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО
Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Происшествия
МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики
В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Космос
В Млечном Пути нашли одно из старейших звездных скоплений
Обновлено в 04:35
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Экономика
В России снизился статистический уровень бедности
Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 18,9 млн, в то время как в 2017 году — 19,3 млн, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 20:00
Спорт
Ходока из России лишили медалей за допинг
Обновлено в 05:25
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие
Минобороны России сообщило о массовой гибели людей в сирийском Рукбане
Обновлено в 06:04
Происшествия
В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Футбол
Лионель Скалони: «Ситуация с Икарди беспокоит сборную Аргентины»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал ситуацию с нападающим "Интера" Мауро Икарди.
Обновлено в 06:16
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставку
Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Космос
Фото: невероятные снимки Луны астронома-любителя из США поразили соцсети
В соцсетях обсуждают невероятные снимки Луны, которые сделал маркетолог из США, увлекающийся астрономией.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Следователи просят заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следователи подали ходатайство о заочном аресте экс-руководителя компании «Газпром промгаз» Александра Карасевича, сообщила 22 марта «Интерфаксу» пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Мария Боровикова.
Обновлено в 05:43
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57