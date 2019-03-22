Футбол
Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмыSportbox.RU 03:40
Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
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Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны наблюдателей.
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Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
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Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76
О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
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Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
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Экономика
Медведев поручил Рогозину повысить эффективность развития космодромов
«Госкорпорации «Роскосмос» принять меры по безусловному обеспечению повышения эффективности реализации в 2019 г. указанной программы», — говорится в тексте обнародованного на сайте правительства документа.
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Спорт
Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть спринт в Хольменколлене
Сегодня, 22 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.
Обновлено в 07:48
Общество
Черногория увеличила срок безвизового въезда для россиян
Правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней.
Обновлено в 09:48
Происшествия
«Шпионское» дело Фруде Берга передано в суд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже.
Обновлено в 08:16
Политика
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
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Политика
В Кремле прокомментировали сценарии сохранения власти Путиным
Обновлено вчера в 08:49
Гаджеты
В Microsoft анонсировали дату окончания поддержки Windows 7
В официальном блоге компании Microsoft было опубликовано предупреждение о том, что пользователи операционной системы Windows 7 с 14 апреля следующего года не смогут обновлять свою систему безопасности.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
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Джеко и Эль-Шаарави едва не подрались в раздевалке «Ромы»
Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави едва не подрались в раздевалке команды.
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Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
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Политика
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Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
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Гаджеты
В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress
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В Lush ответили на ультиматум Собчак
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Обновлено в 08:28