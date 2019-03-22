Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмыSportbox.RU 03:40

Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны наблюдателей.

Происшествия Редкую рыбу нашли на пляже в США Жительница США нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.

Происшествия Си Цзиньпин поручил установить причины взрыва на химзаводе в Китае Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал в кратчайшие сроки установить все обстоятельства и причины взрыва на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical в округе Яньчэн провинции Цзянсу, жертвами которого стали 47 человек.

Кино В Волгограде умер актер Петр Зайченко Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.

Происшествия Один из пострадавших в ДТП на трассе М5 умер в больнице Один из пострадавших в лобовом столкновении "Газели" и ВАЗ-2114 на трассе М5 в Челябинской области скончался в больнице, сообщили в пятницу в минздраве региона.

Происшествия Находящийся под домашним арестом москвич пропил электронный браслет Житель Зеленограда, который за кражу находился под домашним арестом, умудрился продать электронный браслет.

Культура Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».

Экономика Медведев поручил Рогозину повысить эффективность развития космодромов «Госкорпорации «Роскосмос» принять меры по безусловному обеспечению повышения эффективности реализации в 2019 г. указанной программы», — говорится в тексте обнародованного на сайте правительства документа.

Спорт Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть спринт в Хольменколлене Сегодня, 22 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Общество Черногория увеличила срок безвизового въезда для россиян Правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней.

Происшествия «Шпионское» дело Фруде Берга передано в суд Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже.

Политика После приговора Гриб объявил голодовку Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.

Гаджеты В Microsoft анонсировали дату окончания поддержки Windows 7 В официальном блоге компании Microsoft было опубликовано предупреждение о том, что пользователи операционной системы Windows 7 с 14 апреля следующего года не смогут обновлять свою систему безопасности.

Политика Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Политика Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Происшествия Момент крушения парома в Ираке попал на видео Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.

Гаджеты В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.