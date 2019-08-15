Футбол

Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Амир Натхо покинул БАТЭSport24.ru 02:32

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Полузащитник БАТЭ Амир Натхо покинул клуб, сообщает официальный сайт борисовчан. 23-летний футболист числился в БАТЭ с марта, но за первую команду сыграл лишь один матч в Кубке Белоруссии, где забил гол в ворота «Спутника».
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