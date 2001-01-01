Футбол
Экс-игрок «Зенита» и «Ливерпуля» Шкртел перешёл в «Аталанту»Евро-футбол.ру вчера в 13:05
О сроках и условиях контракта с 34-летним словаком не сообщается. Защитник перешёл в "Аталанту" на правах свободного агента – последним клубом Шкртела был турецкий "Фенербахче", который он покинул после завершения срока действия соглашения.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
Футбол
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области, готовятся вновь выйти на футбольное поле.
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В Курганской области в результате опрокидывания рейсового автобуса, по последним данным, пострадали 11 человек.
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Лидер США Дональд Трамп подверг критике претендента на пост президента США Джозефа Байдена.
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
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На проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа пройдет согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
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Происшествия
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Обновлено вчера в 18:04
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Военный вертодром построен на острове в Финском заливе
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Происшествия
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Обновлено вчера в 14:35
Футбол
Леонарду Жардим: «Матч с „Лионом“ продолжался 30 минут»
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение от "Лиона" со счетом 0:3 в 1-м туре лиги 1. На 30-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления Сеска Фабрегаса.
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Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
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Обновлено 08 августа в 08:03
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Экономика
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Политика
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Обновлено вчера в 16:09
Культура
Актера Александра Шувалова госпитализировали в Москве
В Москве актера Александра Шувалова экстренно госпитализировали. Об этом 9 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено вчера в 05:24
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16