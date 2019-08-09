Футбол
Экс-игрок «Зенита» Шкртел перешёл в «Аталанту»Чемпионат 13:03
Шкртел играл за «Зенит» с 2004 по 2007 год и стал чемпионом России в составе петербургской команды. Позже словацкий футболист перешёл в «Ливерпуль», где выступал с 2008 по 2016 год. В минувшем сезоне «Аталанта» заняла третье место в чемпионате Италии и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:17, Вашингтон
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