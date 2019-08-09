Футбол
Экс-игрок «Зенита» и «Ливерпуля» Шкртел перешёл в «Аталанту»Евро-футбол.ру 13:05
О сроках и условиях контракта с 34-летним словаком не сообщается. Защитник перешёл в "Аталанту" на правах свободного агента – последним клубом Шкртела был турецкий "Фенербахче", который он покинул после завершения срока действия соглашения.
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