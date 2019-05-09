Экс-игрок «Зенита» Данни вернулся в Петербург78.ru вчера в 17:08

Мигель Данни выступал в «Зените» с 2008 по 2017 годы. Вместе с петербургским клубом он трижды выигрывал чемпионат России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также завоевал Суперкубок УЕФА. Сейчас полузащитник выступает за португальский ФК «Маритиму».

Спорт день за днем

Политика Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали своего первенца жителям королевства Стоит отметить, что ранее Маркл не хотела показывать публике своего ребенка, но потом, видимо, ее переубедили, объяснив, что члена королевской семьи, согласно традиции, надо обязательно показать жителям королевства.

Политика Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.

Происшествия Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.

Происшествия Главный редактор Telegram-канала Mash заявил об обысках в редакции По словам Максима Иксанова, правоохранители изъяли компьютеры и документы Главный редактор Telegram-канала Mash Максим Иксанов сообщил о следственных мероприятиях в офисе издания, видео с заявлением опубликовано в Mash.

Наука В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.

Хоккей Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами За последние пять лет скандинавская команда на чемпионате мира не смогла ни разу попасть в плей-офф - лучшим результатом за это время является 10-е место на турнире 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге под руководством Йохансена.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Политика В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.

Хоккей Силовой приём Свечникова против Хары не помог «Каролине» выиграть Хара был припечатан со знанием дела, а на счету Свечникова в этом матче 2 силовых приёма.

Футбол Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.

Происшествия Названа причина задержания сотрудника Mash Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.

Шоу-бизнес Соцсети: Ксения Собчак махнула на себя рукой после разрыва с мужем Поклонники же привыкли к тому, что Собчак обычно выглядит «на миллион», поэтому её внешний вид на фото с подругами сильно разочаровал их.

Путешествия Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Политика WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.

Общество Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес.

Экономика Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.