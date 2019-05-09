Футбол
Экс-игрок «Зенита» Данни приехал в Санкт-ПетербургИзвестия 00:26
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни приехал в Санкт-Петербург. 35-летний футболист примет участие в фан-променаде перед матчем чемпионата России с ЦСКА 12 мая, передает телеканал «78».
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