Экс-игрок «Зенита» Данни приехал в Санкт-ПетербургИзвестия 00:26

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни приехал в Санкт-Петербург. 35-летний футболист примет участие в фан-променаде перед матчем чемпионата России с ЦСКА 12 мая, передает телеканал «78».

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