Футбол

Экс-игрок «Зенита» Данни приехал в Санкт-ПетербургИзвестия 00:26

Зенит — ЦСКА
12 мая
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни приехал в Санкт-Петербург. 35-летний футболист примет участие в фан-променаде перед матчем чемпионата России с ЦСКА 12 мая, передает телеканал «78».
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Португальский футболист
Португальский футболист. Выступал за основную, молодёжную и олимпийскую сборные Португалии. Становился бронзовым призёром на молодёжном чемпионате Европы 2004. Принимал участие в Олимпийских играх 2004 года. Приглашался в сборную Венесуэлы, в частности, для участия на Кубке Америки 2007, но отказался, поскольку рассчитывал на попадание в португальскую сборную, в составе которой дебютировал 20 августа 2008 года. Выступает на позициях центрального, левого и правого атакующего полузащитника.
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