Футбол

Экс-игрок «Уфы» и «Арсенала» Фримпонг завершил карьеру в 27 летЧемпионат 03:23

В 2014 году «Арсенал» продал своего воспитанника в «Барнсли». Фримпонг играл также на правах аренды за «Вулверхэмптон Уондерерс», «Чарльтон Атлетик» и «Фулхэм». Далее Фримпонг выступал в России, где защищал цвета «Уфы», а также тульского «Арсенала».
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«Уфа» пожелала удачи футболисту, досрочно завершившему карьеру

Газета.Ru21:25

«Уфа» пожелала удачи Фримпонгу, который завершил карьеру в 27 лет

Чемпионат19:58

«Колено болело до слез». Экс-форвард «Уфы» Фримпонг завершил карьеру

Eurosport.ru02:42

Фримпонг завершил карьеру

Советский спорт06:24

Экс-хавбек «Арсенала» и «Уфы» Фримпонг завершил карьеру в 27 лет

Sports.ru06:04

«Уфа» пожелала удачи Фримпонгу в связи с завершением карьеры

Спорт-Экспресс15:23

Фримпонг завершил карьеру в возрасте 27 лет. Он играл в России и не забил ни одного гола за карьеру

Sport24.ruвчера в 16:36
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