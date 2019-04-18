Футбол
Экс-игрок «Спартака» вспомнил о болезненном уходе из клубаГазета.Ru 00:01
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, который раньше выступал за московский "Спартак", уважает бывший клуб, не смотря на неприятное расставание, передает "Спорт-Экспресс".
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Сергей Паршивлюк: «В нашей игре легче что-то предсказать, чем в „Игре престолов“»
Спорт-Экспрессвчера в 23:20
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Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 12:23
Здоровье
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине
Обновлено вчера в 12:16
Футбол
«Ливерпуль» победил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Футболисты английского "Ливерпуля" нанесли поражение португальскому "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Космос
Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось
Обновлено 16 апреля в 23:58
Экономика
В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 лет
Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Новые требования к внешнему виду стюардесс возмутили женщин Норвегии
Женщин Норвегии новые правила к внешнему виду стюардесс возмутили.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Обновлено вчера в 08:59
Авто
Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке
Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено вчера в 09:47
Кино
Легендарный Гойко Митич приехал в Донецк
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Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX
Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Житель Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине
В Китае врачи удалили 15-килограммовую опухоль со спины местного жителя. Об этом 17 апреля сообщило издание The Daily Mail.
Обновлено в 00:57
Политика
Зеленский отказался от коалиции с оппозицией или Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не намерен объединяться с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком или с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 18:08
Транспорт
Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг
Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено вчера в 05:44
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Ольга Кабо раскрыла причины развода с первым мужем
Ольга Кабо рассказала об отношениях с бывшим мужем Эдуардом Василишиным.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей
Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей
Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Усс на сессии законодательного собрания края.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Культура
Сергей Светлаков раскрыл свой заработок и причину ухода с ТНТ
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 05:55
Футбол
В Швеции футболист травмировал глаз во время замены
Во время матча второго дивизиона чемпионата Швеции игрок клуба "Дегерфорс" Маттиас Озгун получил нелепую травму, повредив глаз.
Обновлено вчера в 07:54
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования
Обновлено вчера в 21:54