Экс-игрок «Спартака» вспомнил о болезненном уходе из клубаГазета.Ru 00:01

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, который раньше выступал за московский "Спартак", уважает бывший клуб, не смотря на неприятное расставание, передает "Спорт-Экспресс".

Экс-игрок «Спартака» вспомнил о болезненном уходе из клуба

Общество МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Футбол «Ливерпуль» победил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Футболисты английского "Ливерпуля" нанесли поражение португальскому "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.

Экономика В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 лет Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.

Авто Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.

Политика Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.

Происшествия Житель Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине В Китае врачи удалили 15-килограммовую опухоль со спины местного жителя. Об этом 17 апреля сообщило издание The Daily Mail.

Политика Зеленский отказался от коалиции с оппозицией или Порошенко Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не намерен объединяться с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком или с действующим украинским лидером Петром Порошенко.

Транспорт Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Путешествия Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Шоу-бизнес Ольга Кабо раскрыла причины развода с первым мужем Ольга Кабо рассказала об отношениях с бывшим мужем Эдуардом Василишиным.

Общество На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.

Космос Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.

Экономика «Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.

Экономика Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Усс на сессии законодательного собрания края.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.