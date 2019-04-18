Футбол

Экс-игрок «Спартака» вспомнил о болезненном уходе из клубаГазета.Ru 00:01

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, который раньше выступал за московский "Спартак", уважает бывший клуб, не смотря на неприятное расставание, передает "Спорт-Экспресс".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-игрок «Спартака» вспомнил о болезненном уходе из клуба

Газета.Ru00:01

Сергей Паршивлюк: «В нашей игре легче что-то предсказать, чем в „Игре престолов“»

Спорт-Экспрессвчера в 23:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Общество

МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта

МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 12:23
Здоровье

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Обновлено вчера в 20:22
Политика

Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине

Обновлено вчера в 12:16
Футбол

«Ливерпуль» победил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты английского "Ливерпуля" нанесли поражение португальскому "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.
Обновлено вчера в 16:54
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Космос

Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось

Обновлено 16 апреля в 23:58
Экономика

В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 лет

Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:26
Общество

Новые требования к внешнему виду стюардесс возмутили женщин Норвегии

Женщин Норвегии новые правила к внешнему виду стюардесс возмутили.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Обновлено вчера в 08:59
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено вчера в 09:47
Кино

Легендарный Гойко Митич приехал в Донецк

Обновлено в 00:20
Политика

Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX

Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Житель Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине

В Китае врачи удалили 15-килограммовую опухоль со спины местного жителя. Об этом 17 апреля сообщило издание The Daily Mail.
Обновлено в 00:57
Политика

Зеленский отказался от коалиции с оппозицией или Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не намерен объединяться с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком или с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 18:08
Транспорт

Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг

Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено вчера в 05:44
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес

Ольга Кабо раскрыла причины развода с первым мужем

Ольга Кабо рассказала об отношениях с бывшим мужем Эдуардом Василишиным.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей

Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика

Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей

Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Усс на сессии законодательного собрания края.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Культура

Сергей Светлаков раскрыл свой заработок и причину ухода с ТНТ

Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 05:55
Футбол

В Швеции футболист травмировал глаз во время замены

Во время матча второго дивизиона чемпионата Швеции игрок клуба "Дегерфорс" Маттиас Озгун получил нелепую травму, повредив глаз.
Обновлено вчера в 07:54
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования

Обновлено вчера в 21:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Викторович Паршивлюк
Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное