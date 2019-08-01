Футбол
Экс-игрок «Спартака» расторг контракт с «Бешикташем»Газета.Ru 05:13
Полузащитник Арас Озбилиз расторг контракт со стамбульским "Бешикташем", сообщает Hurriyet. По информации издания, за досрочный разрыв соглашения футболист получит от клуба €2,25 млн. Отмечается, что сумма будет выплачена за четыре платежа.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
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