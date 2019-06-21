Футбол

Экс-игрок «Спартака» перебрался в «Чайку»Матч ТВ 13:21

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Полузащитник Игорь Леонтьев и голкипер Максим Киселев перешли в «Чайку». Леонтьев раньше выступал за «Спартак», Киселев — за «Сибирь».
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