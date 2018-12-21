Происшествия
Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом виде
Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом видеКомсомольская правда02:19
Атакующий полузащитник и нападающий испанского футбольного клуба "Севильи" Квинси Промес был задержан полицией города Марбелья за вождение в нетрезвом виде. Известно, что правоохранители остановили автомобиль голландца вечером во вторник, 18 декабря, и решили проверить мужчину на алкотестере.
Комсомольская правда02:19
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