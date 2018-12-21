Происшествия

Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом виде
Комсомольская правда
02:19

Атакующий полузащитник и нападающий испанского футбольного клуба "Севильи" Квинси Промес был задержан полицией города Марбелья за вождение в нетрезвом виде. Известно, что правоохранители остановили автомобиль голландца вечером во вторник, 18 декабря, и решили проверить мужчину на алкотестере.
Комсомольская правда02:19

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СМИ: Экс-футболист «Спартака» Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

RT на русском03:17

Промес задержан полицией за вождение в нетрезвом виде, сообщают СМИ

РИА Новости02:23

У Промеса в Испании снова проблемы с полицией. Экс-спартаковец пойман пьяным за рулем

Спорт-Экспресс03:00

Бывший футболист «Спартака» Промес задержан в Испании за вождение в нетрезвом виде

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Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

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Экс-игрок «Спартака» Промес попался пьяным за рулем

Газета.Ruвчера в 23:01

Бывший футболист «Спартака» задержан за вождение в пьяном виде

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