Происшествия
Испанская полиция задержала нападающего "Севильи" Квинси Промеса. Голландец управлял автомобилем в нетрезвом виде. Полиция Марбельи остановила автомобиль, за рулем которого находился футболист "Севильи".
Вести.Ru00:20
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Промеса поймали пьяным за рулем. Уровень алкоголя превысил норму более чем в 2 раза
Sport24.ruвчера в 22:49
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Происшествия
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили
Министерство внутренних дел предложило внести поправки в федеральных закон «О полиции», позволяющий правоохранителям в некоторых ситуациях вскрывать автомобили.
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5
Землетрясение произошло у берегов Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
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Экс-главе Nissan Карлосу Гону предъявили новые обвинения
Японские прокуроры предъявили бывшему председателю совета директоров Nissan Motor Co Карлосу Гону новые обвинения, что снижает шансы на его скорое освобождение под залог, пишет Financial Times.
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Происшествия
Три человека стали жертвами падения самолета на футбольное поле в США
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Обновлено вчера в 14:54
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В Дагестане на уроке физкультуры умер школьник
Ученик девятого класса умер на уроке физкультуры в одной из школ Дербента.
Обновлено вчера в 11:33
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Пьяная модель устроила ДТП с тремя машинами на Рублевке
Начинающая модель Анна Лицова устроила массовое ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
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Происшествия
Во Франции за месяц протестов пострадали почти три тысячи человек
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Задержки поездов ожидают на Рижском направлении МЖД
Как сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter, диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы ввести поезда в график.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Каспийском море тонет иранское торговое судно
Иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало тонуть, военно-морские силы проводят спасательную операцию, сообщает агентство ISNA со ссылкой на ВМС армии Ирана.
Обновлено вчера в 14:11
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В Германии объявлена угроза теракта в 14 аэропортах
В крупнейших аэропортах Германии объявлен повышенный уровень террористической угрозы в связи с розыском четверых подозреваемых в терроризме, сообщает 20 декабря газета Merkur.
Обновлено вчера в 14:57