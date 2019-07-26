Футбол

Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренереREGNUM 19:26

Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram. Поводом к такому резкому заявлению стала речь Конова на могиле полузащитника «Спартака» Фёдора Черенкова, умершего в сентябре 2014 г. 25 июля ему бы исполнилось 60 лет.
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