Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренереREGNUM 19:26
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram. Поводом к такому резкому заявлению стала речь Конова на могиле полузащитника «Спартака» Фёдора Черенкова, умершего в сентябре 2014 г. 25 июля ему бы исполнилось 60 лет.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
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Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
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На регионы может быть возложена оплата подарочного набора для новорожденного.
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В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
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С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
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Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
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Политика
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Прокуратура Зальцбурга объявила в розыск 65-летнего россиянина Игоря Зайцева, который якобы является сотрудником ГРУ и занимался шпионажем против Австрии.
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В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении количества дополнительных баллов ЕГЭ за особые заслуги в учёбе.
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В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
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Певица Дженнифер Лопес роскошно отметила свое 50-летие. Вечеринку дива устроила на острове Стар в Майами.
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Скончался народный артист России Анатолий Торопов
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В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
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Уверяю!Пока не известно, будет ли это музыкальный клип или рекламный ролик, но, судя по упоминанию слогана "Поцелуй меня в пачку" в сообщении о съемках, вероятней всего, речь идет о рекламе.
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Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей
Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.
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