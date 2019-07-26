Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренереREGNUM 19:26
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram. Поводом к такому резкому заявлению стала речь Конова на могиле полузащитника «Спартака» Фёдора Черенкова, умершего в сентябре 2014 г. 25 июля ему бы исполнилось 60 лет.
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Кино
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В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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