Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренереREGNUM вчера в 19:26
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Кононов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram. Поводом к такому резкому заявлению стала речь Кононова на могиле полузащитника «Спартака» Фёдора Черенкова, умершего в октябре 2014 г. 25 июля ему бы исполнилось 60 лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Игорь Шалимов: «Хорошо, что Кононов не пожелал у могилы Черенкова долгих лет Федору»
Спорт-Экспрессвчера в 17:50
Кононов поздравил умершего Черенкова с днем рождения. Реакция Шалимова получилась резкой
Sportbox.RUвчера в 18:22
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено вчера в 16:39
Здоровье
ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Еще один ребенок попал в больницу после пожара в Хабаровском крае
В районную больницу поселка Солнечного с отравлением угарным газом после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" госпитализировали еще одного мальчика.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика
American Airlines оценила потери от отмены полетов Boeing 737 MAX в $400 млн
Авиакомпания American Airlines заявила в четверг, что потери от отмены рейсов, которые должны были выполняться на самолетах Boeing 737 MAX, составят по итогам года $400 млн.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России
Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Дима Билан удивил поклонников новым образом
Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Палестина приостановила все соглашения с Израилем
Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил о приостановке действия всех договоренностей с Израилем.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено 24 июля в 05:48
Общество
Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»
Обновлено вчера в 15:13
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено вчера в 05:05
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Микки Рурк сыграет в фильме "Брат-3" за $300 тыс. Об этом 24 июля сообщило издание StarHit со ссылкой на режиссера кинокартины Стаса Барецкого.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол
«Гент» забил 6 голов «Вииторулу» Хаджи в Лиге Европы. Яремчук сделал дубль
"Гент" разгромил "Вииторул" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:36
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления гречки
Медики рассказали, какую пользу организму принесет ежедневное употребление гречки.
Обновлено вчера в 06:59
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался
Обновлено 23 июля в 11:11
Общество
Облачная погода и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу
Облачная погода с прояснениями и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло в Красном Селе
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Авто
Дайджест дня: больше кроссоверов Volvo, Ferrari диктатора и другие события автоиндустрии
Шведская пресса сообщает о проекте нового большого кроссовера Volvo XC100: считается, что эта машина с внутренним кодом Project V616 строится на усовершенствованной платформе SPA2, будет крупнее ХС90 по всем габаритам и появится ориентировочно через два или три года.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах.
Обновлено вчера в 15:41
Экономика
75% россиян не хватает денег до зарплаты
Всего было опрошено 1,5 респондентов. Отмечается, что около 25% участников опроса почти не нуждаются в дополнительных средствах.
Обновлено вчера в 02:17
Космос
Американцы начали заправлять ядерным топливом роверы миссии Mars 2020
В радиоизотопные силовые установки, которые будут снабжать два ровера миссии Mars 2020 теплом и электричеством, специалисты НАСА начинают загружать ядерное топливо.
Обновлено вчера в 05:57
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32