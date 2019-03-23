Футбол
Экс-игрок «Спартака» Алекс завершил карьеру футболистаЕвро-футбол.ру вчера в 16:52
Экс-игрок "Спартака" Алекс Мешини в эфире бразильского ТВ заявил о завершении футбольной карьеры, бросив попытки найти себе новый клуб.
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Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
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Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен
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Армия и оружие
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Общество
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Армия и оружие
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«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
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Обновлено вчера в 11:44
Футбол
Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
Обновлено в 06:40
Культура
Костюмы супергероев из сериалов Marvel выставят на аукцион
Американская компания Marvel Entertainment выставит на аукцион костюмы и реквизит из сериалов про супергероев.
Обновлено вчера в 11:56
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матче
Крылья Советов на стадионе Металлург в Самаре провели товарищеский матч с саратовским Соколом.
Обновлено в 07:02
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время четвертьфинала спринта на Кубке мира в Квебеке, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:54
Наука
Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее
Обновлено 21 марта в 08:17
Общество
Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком
Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
Обновлено в 03:43
Здоровье
О вреде и пользе соли рассказали жителям Махачкалы
В Махачкале прошла очередная оздоровительная акция. На этот раз она была посвящена соли, а вернее вреде и пользе, которая она несет.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Футбол
Самедов ответил на мнение, что он был балластом «Спартака»
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, как относится к заявлениям некоторых болельщиков о том, что московский «Спартак» избавился от балласта, когда игрок покинул команду.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Атлетико» может приобрести Маноласа
У Маноласа в контракте с римлянами прописана сумма отступных в размере 36 миллионов евро.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Россиянина задержали на Бали за контрабанду орангутанга
Обновлено в 03:21
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
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Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Матвиенко призвала «не переходить грань приличия» при критике власти
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Обновлено в 05:19
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено вчера в 08:25
Спорт
Коляда без падений выступил в произвольной программе на ЧМ
Российский фигурист Михаил Коляда открывал выступления третьей разминки: спортсмен не попал в сильнейшую группу участников, так как по итогам короткой программы занимал десятое место.
Обновлено в 06:48
Финансы
Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 8%
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила возможность снижения ставок по ипотеке до 8% при достижении уровня инфляции в 4%. Об этом сообщает ТАСС.
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