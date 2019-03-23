Футбол

Экс-игрок «Спартака» Алекс завершил карьеру футболистаЕвро-футбол.ру вчера в 16:52

Экс-игрок "Спартака" Алекс Мешини в эфире бразильского ТВ заявил о завершении футбольной карьеры, бросив попытки найти себе новый клуб.
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Экс-игрок «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры

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Экс-футболист «Спартака» Алекс завершил карьеру

Евро-футбол.ру03:43

Экс-полузащитник «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры. Бразилец не выходил на поле два года

Sport24.ruвчера в 19:12

Экс-игрок «Спартака» Алекс завершил карьеру

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Бывший полузащитник «Спартака» Алекс завершил карьеру

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Алекс завершил карьеру. Каким мы его запомним

Спорт-Экспресс03:30

Экс-хавбек «Спартака» Алекс завершил карьеру

Бомбардир.рувчера в 16:15
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