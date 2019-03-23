Футбол
Экс-игрок «Спартака» Алекс завершил карьеруSportbox.RU 01:36
Бывший полузащитник «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры. Последним клубом 36-летнего футболиста был «Интернасьонал», с которым он расторг контракт в 2016 году. С тех пор он не появлялся на поле, но официально об уходе из футбола не заявлял.
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