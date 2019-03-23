Футбол
Экс-игрок «Спартака» Алекс объявил о завершении карьерыЧемпионат 03:18
Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс Мескини объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Globo Esporte. Последним клубом 36-летнего бразильского футболиста был «Интернасьонал», который расторг контракт с Алексом по обоюдному согласию сторон в 2016 году.
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Происшествия
Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами
Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Доклад по итогам расследования Мюллера передали главе минюста США
Доклад об итогах расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские президентские выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, передан главе минюста США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:23
Наука
В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС
На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
Обновлено в 02:06
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva начнутся этим летом
Продажи серийного кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения начнутся летом текущего года.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».
Обновлено в 03:24
Транспорт
Автобусные маршруты изменятся в округах ТиНАО, ЮАО и СВАО Москвы
Как проинформировали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», изменения автобусных маршрутов коснутся трех столичных округов: ТиНАО, ЮАО и СВАО.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием республики
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием со дня образования республики.
Обновлено в 03:38
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против Северной Кореи
Президент США Дональд Трамп распорядился отменить дополнительные санкции в отношении КНДР. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
В Петербурге сносят здание завода «Петмол»
В Петербурге продолжается снос здания на Московском проспекте, где располагался завод «Петмол», о чем сообщает Gazeta.SPb.
Обновлено в 02:38
Политика
Президент Казахстана утвердил переименование Астаны в Нур-Султан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:00
Политика
Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать»
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью БелТА призвал Россию «не заниматься пустой болтовней».
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.
Обновлено в 03:23
Общество
Москвичам обещают субботу без осадков
23 марта погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено в 02:00
Баскетбол
«Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем сезоне.
Обновлено в 02:44
Экономика
Посол в Аргентине: РФ вкладывает в международное сотрудничество более $1 млрд в год
Россия ежегодно вкладывает более $1 млрд в международное сотрудничество, включающее в себя помощь развивающимся странам.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие
Гвардейская танковая армия представит ЗВО на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску»
Гвардейская танковая армия представит Западный военный округ на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску», которые пройдут на полигоне «Прудбой» Волгоградской области в середине мая текущего года.
Обновлено в 04:02
Единоборства
Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218
Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе
Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.
Обновлено в 03:26
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым
Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» прокомментировала встречу кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась сегодня в подмосковной резиденции Горки-9.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Прикамье четырех девушек осудили за изнасилование школьницы
Обновлено вчера в 11:44
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 01:44
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово
Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.
Обновлено в 04:07
Футбол
Большое интервью Александра Самедова. Про «Спартак» Кононова, «Крылья» Божовича и натурализацию в сборной России
У всех есть большая мотивация помочь «Крыльям» и Самаре остаться в Премьер-Лиге.
Обновлено в 02:02
Спорт
Евгения Медведева рассказала, что стала веганом
Обновлено в 02:46
Религия
Православные отмечают первую Родительскую субботу Великого поста
Первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших – отмечает Православная Церковь в субботу 23 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Происшествия
МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств
МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Культура
Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах
В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».
Обновлено вчера в 03:59