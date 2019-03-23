Футбол

Экс-игрок «Спартака» Алекс объявил о завершении карьерыЧемпионат 03:18

Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс Мескини объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Globo Esporte. Последним клубом 36-летнего бразильского футболиста был «Интернасьонал», который расторг контракт с Алексом по обоюдному согласию сторон в 2016 году.
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Экс-игрок «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры

Чемпионат03:18

Экс-полузащитник «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры. Бразилец не выходил на поле два года

Sport24.ruвчера в 19:12

Алекс завершил карьеру. Каким мы его запомним

Спорт-Экспресс03:30

Экс-игрок «Спартака» Алекс завершил карьеру

Матч ТВ01:36

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс завершил карьеру

Sports.ru00:46

Экс-футболист «Спартака» Алекс завершил карьеру

Евро-футбол.ру03:43

Экс-хавбек «Спартака» Алекс завершил карьеру

Бомбардир.рувчера в 16:15
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Происшествия

Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами

Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
Обновлено вчера в 13:22
Политика

Доклад по итогам расследования Мюллера передали главе минюста США

Доклад об итогах расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские президентские выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, передан главе минюста США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:23
Наука

В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС

На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
Обновлено в 02:06
Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva начнутся этим летом

Продажи серийного кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения начнутся летом текущего года.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».
Обновлено в 03:24
Транспорт

Автобусные маршруты изменятся в округах ТиНАО, ЮАО и СВАО Москвы

Как проинформировали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», изменения автобусных маршрутов коснутся трех столичных округов: ТиНАО, ЮАО и СВАО.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием республики

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием со дня образования республики.
Обновлено в 03:38
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Трамп отменил дополнительные санкции против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить дополнительные санкции в отношении КНДР. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

В Петербурге сносят здание завода «Петмол»

В Петербурге продолжается снос здания на Московском проспекте, где располагался завод «Петмол», о чем сообщает Gazeta.SPb.
Обновлено в 02:38
Политика

Президент Казахстана утвердил переименование Астаны в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:00
Политика

Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью БелТА призвал Россию «не заниматься пустой болтовней».
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.
Обновлено в 03:23
Общество

Москвичам обещают субботу без осадков

23 марта погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено в 02:00
Баскетбол

«Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем сезоне.
Обновлено в 02:44
Экономика

Посол в Аргентине: РФ вкладывает в международное сотрудничество более $1 млрд в год

Россия ежегодно вкладывает более $1 млрд в международное сотрудничество, включающее в себя помощь развивающимся странам.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие

Гвардейская танковая армия представит ЗВО на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску»

Гвардейская танковая армия представит Западный военный округ на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску», которые пройдут на полигоне «Прудбой» Волгоградской области в середине мая текущего года.
Обновлено в 04:02
Единоборства

Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе

Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.
Обновлено в 03:26
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым

Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» прокомментировала встречу кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась сегодня в подмосковной резиденции Горки-9.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

В Прикамье четырех девушек осудили за изнасилование школьницы

Обновлено вчера в 11:44
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 01:44
Наука

Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые

Обновлено вчера в 04:45
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.
Обновлено в 04:07
Футбол

Большое интервью Александра Самедова. Про «Спартак» Кононова, «Крылья» Божовича и натурализацию в сборной России

У всех есть большая мотивация помочь «Крыльям» и Самаре остаться в Премьер-Лиге.
Обновлено в 02:02
Спорт

Евгения Медведева рассказала, что стала веганом

Обновлено в 02:46
Религия

Православные отмечают первую Родительскую субботу Великого поста

Первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших – отмечает Православная Церковь в субботу 23 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ

Обновлено в 01:13
Происшествия

МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств

МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Культура

Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах

В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».
Обновлено вчера в 03:59
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