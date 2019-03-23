Экс-игрок «Спартака» Алекс объявил о завершении карьерыЧемпионат 03:18

Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс Мескини объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Globo Esporte. Последним клубом 36-летнего бразильского футболиста был «Интернасьонал», который расторг контракт с Алексом по обоюдному согласию сторон в 2016 году.

Происшествия Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.

Политика Доклад по итогам расследования Мюллера передали главе минюста США Доклад об итогах расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские президентские выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, передан главе минюста США Уильяму Барру.

Наука В России успешно запустили реактор нового энергоблока АЭС На Нововоронежской АЭС-2 произошло одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последнего времени — там состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока № 2. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

Авто Продажи новой Chevrolet Captiva начнутся этим летом Продажи серийного кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения начнутся летом текущего года.

Политика Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».

Транспорт Автобусные маршруты изменятся в округах ТиНАО, ЮАО и СВАО Москвы Как проинформировали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», изменения автобусных маршрутов коснутся трех столичных округов: ТиНАО, ЮАО и СВАО.

Общество Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием республики Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием со дня образования республики.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Политика Трамп отменил дополнительные санкции против Северной Кореи Президент США Дональд Трамп распорядился отменить дополнительные санкции в отношении КНДР. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Общество В Петербурге сносят здание завода «Петмол» В Петербурге продолжается снос здания на Московском проспекте, где располагался завод «Петмол», о чем сообщает Gazeta.SPb.

Политика Президент Казахстана утвердил переименование Астаны в Нур-Султан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны Астаны в Нур-Султан.

Политика Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать» Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью БелТА призвал Россию «не заниматься пустой болтовней».

Политика Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.

Общество Москвичам обещают субботу без осадков 23 марта погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Баскетбол «Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем сезоне.

Армия и оружие Гвардейская танковая армия представит ЗВО на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» Гвардейская танковая армия представит Западный военный округ на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску», которые пройдут на полигоне «Прудбой» Волгоградской области в середине мая текущего года.

Единоборства Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218 Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).

Происшествия Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.

Политика «Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» прокомментировала встречу кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась сегодня в подмосковной резиденции Горки-9.

Происшествия Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.

Религия Православные отмечают первую Родительскую субботу Великого поста Первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших – отмечает Православная Церковь в субботу 23 марта 2019 года.

Происшествия МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.