По словам Шаверьята, главный тренер «Сент-Этьена» был расстроен тем, что Кабелла ушел в «Краснодар». Лоик Шаверьят считает такое поведение футболиста корыстным.

Общество Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.

Политика Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири "Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.

Общество Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.

Политика Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

Политика ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.

Общество Десять холодных дней ждут москвичей в начале августа Как говорят в Центре погоды "Фобос", температура воздуха будет меняться в диапазоне от 14 до 19 градусов.

Финансы ФРС впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку.

Политика Роскомнадзор отомстит иностранным СМИ за миллионный штраф RT Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство, которые приблизят нормы для иностранных СМИ в России к британским стандартам.

Общество В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.

Общество В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина разбила мужу нос Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.

Политика Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.

Происшествия Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.

Армия и оружие Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

Происшествия Российский альпинист погиб в горах Таджикистана В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет.

Здоровье Заведующий хирургическим отделением Рязанской ОДКБ Роман Попов уволен Исполняющий обязанности заведующего хирургическим отделением Рязанской ОДКБ Роман Попов освободил занимаемую должность.

Экономика В Совфеде увидели признание Крыма российским в новом иске «Нафтогаза» Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков оценил решение «Нафтогаза Украины» подать иск в суд Гааги с требованием получить от России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.

Происшествия Бастрыкин отправил следователей в Сибирь найти виновников пожаров Глава СКР Александр Бастрыкин направил следователей в Сибирь для выяснения причин возникновения пожаров в СФО.

Политика Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

Спорт Фигуристка Эшли Вагнер рассказала о пережитом насилии Американская фигуристка-одиночница Эшли Вагнер рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств в юном возрасте.