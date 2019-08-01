Футбол

Экс-игрок «Сент-Этьена» раскритиковал переход Кабеллы в ФК «Краснодар»Кубань 24 09:39

По словам Шаверьята, главный тренер «Сент-Этьена» был расстроен тем, что Кабелла ушел в «Краснодар». Лоик Шаверьят считает такое поведение футболиста корыстным.
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