Экс-игрок «Рубина» возглавил «Партизан»Евро-футбол.ру 12:00

Экс-нападающий казанского "Рубина" Саво Милошевич назначен на пост главного тренера "Партизана". Об этом официально объявила пресс-служба белградского клуба.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика В России в течение двух недель отключат глобальный интернет Известие об отключении Рунета от глобального интернета, как стало известно, поступило от иностранного технического издательства MIT Technology Review.

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Авто Ford сворачивает бизнес в России Американская компания Ford сворачивает бизнес в России. Руководство автогиганта считает его нерентабельным.

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Происшествия Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.

Спорт Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.

Политика За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Происшествия Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Общество Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100 Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Хоккей Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников соревнования может быть увеличено за счёт представителей азиатских стран.

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Политика Тереза Мэй сообщила о готовности уйти в отставку Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС, который она согласовала с Брюсселем в ноябре.

Авто FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.

Политика Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.

Политика Путин отодвинул сотрудника службы безопасности В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.

Происшествия На Асафьева загорелось общежитие Пользователи социальных сетей сообщают, что сегодня вечером на улице Асафьева загорелось здание общежития.

Политика В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.