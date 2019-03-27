Экс-игрок «Рубина» возглавил «Партизан»Евро-футбол.ру 12:00

Экс-нападающий казанского "Рубина" Саво Милошевич назначен на пост главного тренера "Партизана". Об этом официально объявила пресс-служба белградского клуба.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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