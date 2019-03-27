Футбол
Экс-игрок «Рубина» возглавил «Партизан»Евро-футбол.ру 12:00
Экс-нападающий казанского "Рубина" Саво Милошевич назначен на пост главного тренера "Партизана". Об этом официально объявила пресс-служба белградского клуба.
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Легенда сборной Югославии возглавит «Партизан». Он не тренировал с 2011-го
Спорт день за днемвчера в 18:51
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:16, Ашберн
Политика
Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь
В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Кино
Студия Marvel опубликовала новые постеры к фильму «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала на официальном веб-сайте новые постеры к готовящемуся фильму под названием «Мстители: Финал».
Обновлено в 07:13
Политика
Порошенко назвал главного оппонента на выборах
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Пожар на заводе на севере Петербурга локализован
Обновлено в 15:45
Политика
Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
Обновлено в 16:05
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Политика
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск
Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
Футбол
В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча
Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Экономика
Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс»
Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.
Обновлено в 11:25
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Футбол
Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев
Бывший защитник "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш, выступающий за "Андерлехт", был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.
Обновлено в 15:51
Общество
Весна в Москву пришла на 10 дней раньше срока
В целом же средняя температура марта превысила климатическую норму на 2,1 градуса.
Обновлено в 11:55
Политика
Госдума и Совет Федерации не договорились по закону о хостелах
Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не смогли договориться по закону о запрете хостелов в жилых домах.
Обновлено в 11:29
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Авто
В немецком издании Stern назвали будущего преемника Lada 4х4
Выросший в размерах Lada 4х4 Vision может быть полноценным преемником внедорожника Lada Niva.
Обновлено в 12:29
Политика
Путин переименовал Кемеровскую область
27 марта обнародован Указ президента РФ Владимира Путина о переименовании Кемеровской области.
Обновлено в 09:04
Политика
Захарова посоветовала Трампу выполнять свои обещания
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире Первого канала заявление президента США Дональда Трампа, сказавшего, что Россия должна уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 13:20
Спорт
Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону
Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
Обновлено в 13:20
Кино
Умер грузинский режиссер Эрекле Бадурашвили
Грузинский кинорежиссер Эрекле Бадурашвили скончался в возрасте 57 лет в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Обновлено 25 марта в 06:14
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Баскетбол
«Нижний Новгород» уступил в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
«Нижний Новгород» на своей площадке уступил «Антверпену» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 68:83.
Обновлено в 13:42