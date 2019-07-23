Футбол

Экс-игрок «Рубина» Ребров продолжит тренировать «Ференцварош»Нева Спорт 03:01

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Тренер работает в клубе с лета 2018 года. Ранее Ребров был главным тренером саудовского «Аль-Ахли» и киевского «Динамо». Напомним, Ребров выступал в составе казанского «Рубина» с 2008 по 2009 годы, где стал чемпионом России и завершил карьеру.
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Украинский футболист, нападающий и футбольный тренер. Ближе к окончанию карьеры футболиста больше играл на позиции атакующего полузащитника. Большую часть карьеры провёл в «Динамо». Победитель трёх чемпионатов: украинского, турецкого и российского. Выступал в английской премьер-лиге. Играл за сборную Украины. Карьеру профессионального футболиста закончил в 2009 году. Стал первым игроком, забившим в чемпионате Украины сто голов, а также первым, кому удалось стать чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины в одном сезоне в качестве игрока и тренера.
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