Тренер работает в клубе с лета 2018 года. Ранее Ребров был главным тренером саудовского «Аль-Ахли» и киевского «Динамо». Напомним, Ребров выступал в составе казанского «Рубина» с 2008 по 2009 годы, где стал чемпионом России и завершил карьеру.

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