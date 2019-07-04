Футбол
Бывший полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛREGNUM 05:47
Бывший полузащитник «Милана» Хосе Маури может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Calciomercato. По информации издания, Маури попал в сферу интересов российских клубов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:53, Вашингтон
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Наука
В вулкане возле Антарктиды нашли кипящее лавовое озеро
Обновлено в 04:59
Происшествия
Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика
Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
Обновлено в 05:16
Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Происшествия
Бизнесмен Армен Джуликян в суде рассказал о дружбе с подполковником ГУ МВД Елизаровым и о взятках для него
Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела о взятках, обвиняемым по которому выступает начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подполковник ГУ МВД Дмитрий Елизаров.
Обновлено в 03:26
Футбол
«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро
Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр
В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме
В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Обновлено 02 июля в 09:36
Кино
Скончался испанский актер Артуро Фернандес
Артист снимался в кино до до 90 лет. В Испании на 91-ом году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Технологии
Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта
У россиян могут появиться две версии паспорта: на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищённом мобильном приложении (в нём будут содержаться копия паспортных данных, доступ к цифровому профилю и электронной подписи человека).
Обновлено в 02:59
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено вчера в 17:54
Авто
Bentley представила в России коллекционный седан Mulsanne
Компания Bentley представляет в России седан Mulsanne в исполнении W.O. Edition от тюнинг-ателье Mulliner.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Москве жестоко избит ликвидатор Чернобыля
В Москве избили ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:41
Футбол
Грузинский регбист высказался о своем отстранении в России
Грузинский регбист Реваз Бродзели прокомментировал информацию о своем отчислении из московского клуба "Слава".
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой по всему миру
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Обновлено вчера в 14:47
Авто
Сколько россияне потратили на покупку новых машин
Обновлено в 05:30
Общество
Госдуме предложили запретить продажу гаджетов без российского ПО
Предлагается разрешить продавать в России только такие устройства (смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры с функцией «смартТВ»), на которых установлено программное обеспечение из специально создаваемого реестра предустанавливаемых программных средств.
Обновлено в 03:15
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34