Бывший полузащитник «Милана» Хосе Маури может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Calciomercato. По информации издания, Маури попал в сферу интересов российских клубов.

Бывший полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛ

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