Футбол

Бывший полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛREGNUM 05:47

Бывший полузащитник «Милана» Хосе Маури может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Calciomercato. По информации издания, Маури попал в сферу интересов российских клубов.
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Экс-полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛ

Sportbox.RU03:26

В Италии сообщили об интересе «Локомотива» и «Зенита» к экс-игроку «Милана»

Sport24.ru02:34

Экс-игрок «Милана» может переехать в Россию

Газета.Ru04:57

Экс-игрок «Милана» может перейти в российский клуб

Евро-футбол.ру03:27

«Зенит» может купить хавбека «Милана» Хосе Маури

Нева Спорт03:46

Экс-полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛ

Матч ТВ03:26

Источник: бывший полузащитник «Милана» может перейти в «Локомотив» или «Зенит»

Спорт-Экспресс02:40
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Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

Обновлено в 05:18
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Наука

В вулкане возле Антарктиды нашли кипящее лавовое озеро

Обновлено в 04:59
Происшествия

Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика

Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
Обновлено в 05:16
Экономика

Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния

Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Происшествия

Бизнесмен Армен Джуликян в суде рассказал о дружбе с подполковником ГУ МВД Елизаровым и о взятках для него

Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела о взятках, обвиняемым по которому выступает начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подполковник ГУ МВД Дмитрий Елизаров.
Обновлено в 03:26
Футбол

«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро

Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр

В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме

В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Обновлено 02 июля в 09:36
Кино

Скончался испанский актер Артуро Фернандес

Артист снимался в кино до до 90 лет. В Испании на 91-ом году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов

Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Технологии

Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта

У россиян могут появиться две версии паспорта: на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищённом мобильном приложении (в нём будут содержаться копия паспортных данных, доступ к цифровому профилю и электронной подписи человека).
Обновлено в 02:59
Политика

Путина спросили о планах после президентства

Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено вчера в 17:54
Авто

Bentley представила в России коллекционный седан Mulsanne

Компания Bentley представляет в России седан Mulsanne в исполнении W.O. Edition от тюнинг-ателье Mulliner.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Москве жестоко избит ликвидатор Чернобыля

В Москве избили ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:41
Футбол

Грузинский регбист высказался о своем отстранении в России

Грузинский регбист Реваз Бродзели прокомментировал информацию о своем отчислении из московского клуба "Слава".
Обновлено вчера в 16:59
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой по всему миру

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Обновлено вчера в 14:47
Авто

Сколько россияне потратили на покупку новых машин

Обновлено в 05:30
Общество

Госдуме предложили запретить продажу гаджетов без российского ПО

Предлагается разрешить продавать в России только такие устройства (смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры с функцией «смартТВ»), на которых установлено программное обеспечение из специально создаваемого реестра предустанавливаемых программных средств.
Обновлено в 03:15
Экономика

Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК

Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок

Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
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Хосе Маури
Итальянский футболист
Итальянский футболист аргентинского происхождения, полузащитник клуба «Милан».
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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