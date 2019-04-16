Футбол
Экс-игрок «МЮ» Ники Батт арестованЕвро-футбол.ру вчера в 16:41
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Ники Батт арестован по подозрению в домашнем насилии, сообщает Daily Mail. Предположительно Батт напал на свою жену Шелли Барлоу.
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СМИ: Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» арестован из-за подозрений в домашнем насилии
Матч ТВвчера в 17:02
Глава академии «МЮ» Ники Батт арестован по подозрению в нападении на свою жену
Чемпионатвчера в 16:30
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Задержанный в Греции россиянин написал письмо Путину
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Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
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Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Барнауле получил срок в колонии-поселении
Ещё два человека получили тяжёлые травмы. Суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам колонии-поселения.
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СМИ рассказали о «патовой ситуации» для США в Венесуэле
Последний визит госсекретаря США Майка Помпео к границе Венесуэлы и Колумбии свидетельствовал об отсутствии у Соединенных Штатов плана действий в регионе, заявляет Washington Examiner.
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Брат Свечникова разместил сообщение с угрозой Овечкину
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Евгений Свечников разместил на своей странице в социальной сети сообщение, адресованное форварду "Вашингтона".
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Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
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