Футбол
Экс-игрок «МЮ» Ники Батт арестованЕвро-футбол.ру вчера в 16:41
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Ники Батт арестован по подозрению в домашнем насилии, сообщает Daily Mail. Предположительно Батт напал на свою жену Шелли Барлоу.
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СМИ: Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» арестован из-за подозрений в домашнем насилии
Матч ТВвчера в 17:02
Глава академии «МЮ» Ники Батт арестован по подозрению в нападении на свою жену
Чемпионатвчера в 16:30
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Происшествия
Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт
Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено в 06:17
Политика
Медведев призвал избежать нового демографического «русского креста»
В подписанной президентом Владимиром Путиным программе развития России до 2024 года демография названа одним из приоритетных направлений.
Обновлено в 05:41
Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Политика
Медведев назвал главную задачу российского ОПК
Главной задачей для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является поддержание обороноспособности на уровне, который исключает возможность ведения диалога с Россией с позиции силы, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме.
Обновлено в 06:20
Политика
Трамп рассказал о своих главных соперниках в борьбе за пост президента
59-е выборы президента Соединенных Штатов назначены на 3 ноября 2020 года Президент США Дональд Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за пост главы государства в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент страны Джозеф Байден.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Ростовской области связали и ограбили Владимира Зеленского
Telegram-канал уточняет, что тёзка кандидата в президенты Украины — местный фермер Владимир Зеленский отдыхал со своей супругой, когда к ним ворвались налётчики в масках.
Обновлено в 00:51
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Политика
На Украине заговорили о массовом бегстве команды Порошенко: предают и уезжают
Даже Юрий Луценко начал заниматься уголовными делами против окружения Порошенко, что говорит о желании генпрокурора самостоятельно продолжить политическую карьеру после смены власти в стране.
Обновлено вчера в 09:59
Транспорт
В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Гаджеты
Apple после двухлетней тяжбы согласилась заплатить Qualcomm за чипы
В середине марта 2019 года суд в Сан-Диего обязал компанию Apple выплатить Qualcomm около $31,6 млн из-за нарушения патента.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Жителя Севастополя зарезали за отказ станцевать лезгинку в баре
Обновлено 15 апреля в 10:14
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Защитник американского хоккейного клуба «Каролина» Даги Хэмилтон прокомментировал драку 19-летнего форварда команды Андрея Свечникова с 33-летним капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 03:19
Футбол
Перин выбыл из-за травмы до конца сезона
26-летний голкипер 14 апреля получил травму плеча на тренировке "бьянконери".
Обновлено в 04:42
Игры
Sony рассекретила PlayStation 5
Обновлено в 04:07
Политика
Донбасс встретит украинские выборы переходом на российские паспорта
После выборов президента Украины жители Донецкой и Луганской народных республик начнут получать российские паспорта.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Грицак назвал организатора убийств Шаповала и Хараберюша
Как утверждает председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, за ликвидацией начальника резерва ГУР Министерства обороны Украины Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша стоит начальник департамента контрразведовательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев На брифинге в Киеве глава ведомства сообщил результаты расследования преступлений, совершённых почти два года назад.
Обновлено в 06:46
Общество
Варвару Караулову освободили по УДО
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку попасть в Сирии и примкнуть к террористам, по решению суда освобождена условно-досрочно.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Медведев назвал свалки одной из самых острых проблем
Обновлено в 05:48
Политика
Медведев: уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную жизнь
По поводу пенсионной реформы высказался также премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:35
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
В Кузбассе из торгового комплекса изъяли двух леопардов
"С декабря 2018 года в зооуголке на территории одного из торговых комплексов города Новокузнецка в вольерах содержались дикие животные, в том числе два леопарда", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:34
Политика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Хоккей
Малкин, Кучеров и Василевский вызваны в сборную России
Обновлено в 01:54
Политика
Зеленский раскритиковал Порошенко за организацию дебатов
Обновлено в 02:51
Политика
В Кремле прокомментировали информацию об уходе Матвиенко из Совфеда
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко якобы намерена перейти на другую должность.
Обновлено в 05:32