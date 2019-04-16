Футбол

Экс-игрок «МЮ» Ники Батт арестованЕвро-футбол.ру вчера в 16:41

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Ники Батт арестован по подозрению в домашнем насилии, сообщает Daily Mail. Предположительно Батт напал на свою жену Шелли Барлоу.
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СМИ: Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» арестован из-за подозрений в домашнем насилии

Матч ТВвчера в 17:02

Полиция арестовала бывшего игрока «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ruвчера в 16:49

СМИ: Экс-игрок МЮ Батт арестован за нападение на жену

RT на русскомвчера в 16:18

Глава академии «МЮ» Ники Батт арестован по подозрению в нападении на свою жену

Чемпионатвчера в 16:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

Газета.Ruвчера в 15:29

Арестован президент академии «Манчестер Юнайтед» Никки Батт

Вести.Ruвчера в 14:57

Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

РИА Новостивчера в 14:51
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Происшествия

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено в 06:17
Политика

Медведев призвал избежать нового демографического «русского креста»

В подписанной президентом Владимиром Путиным программе развития России до 2024 года демография названа одним из приоритетных направлений.
Обновлено в 05:41
Происшествия

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Политика

Медведев назвал главную задачу российского ОПК

Главной задачей для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является поддержание обороноспособности на уровне, который исключает возможность ведения диалога с Россией с позиции силы, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме.
Обновлено в 06:20
Политика

Трамп рассказал о своих главных соперниках в борьбе за пост президента

59-е выборы президента Соединенных Штатов назначены на 3 ноября 2020 года Президент США Дональд Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за пост главы государства в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент страны Джозеф Байден.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Ростовской области связали и ограбили Владимира Зеленского

Telegram-канал уточняет, что тёзка кандидата в президенты Украины — местный фермер Владимир Зеленский отдыхал со своей супругой, когда к ним ворвались налётчики в масках.
Обновлено в 00:51
Энергетика

Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Авто

УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Политика

На Украине заговорили о массовом бегстве команды Порошенко: предают и уезжают

Даже Юрий Луценко начал заниматься уголовными делами против окружения Порошенко, что говорит о желании генпрокурора самостоятельно продолжить политическую карьеру после смены власти в стране.
Обновлено вчера в 09:59
Транспорт

В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях

Обновлено в 04:07
Гаджеты

Apple после двухлетней тяжбы согласилась заплатить Qualcomm за чипы

В середине марта 2019 года суд в Сан-Диего обязал компанию Apple выплатить Qualcomm около $31,6 млн из-за нарушения патента.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Жителя Севастополя зарезали за отказ станцевать лезгинку в баре

Обновлено 15 апреля в 10:14
Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

Защитник американского хоккейного клуба «Каролина» Даги Хэмилтон прокомментировал драку 19-летнего форварда команды Андрея Свечникова с 33-летним капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 03:19
Футбол

Перин выбыл из-за травмы до конца сезона

26-летний голкипер 14 апреля получил травму плеча на тренировке "бьянконери".
Обновлено в 04:42
Игры

Sony рассекретила PlayStation 5

Обновлено в 04:07
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ

Обновлено в 06:06
Политика

Донбасс встретит украинские выборы переходом на российские паспорта

После выборов президента Украины жители Донецкой и Луганской народных республик начнут получать российские паспорта.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Грицак назвал организатора убийств Шаповала и Хараберюша

Как утверждает председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, за ликвидацией начальника резерва ГУР Министерства обороны Украины Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша стоит начальник департамента контрразведовательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев На брифинге в Киеве глава ведомства сообщил результаты расследования преступлений, совершённых почти два года назад.
Обновлено в 06:46
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Обновлено в 04:58
Общество

Варвару Караулову освободили по УДО

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку попасть в Сирии и примкнуть к террористам, по решению суда освобождена условно-досрочно.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Медведев назвал свалки одной из самых острых проблем

Обновлено в 05:48
Политика

Медведев: уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную жизнь

По поводу пенсионной реформы высказался также премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:35
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия

В Кузбассе из торгового комплекса изъяли двух леопардов

"С декабря 2018 года в зооуголке на территории одного из торговых комплексов города Новокузнецка в вольерах содержались дикие животные, в том числе два леопарда", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:34
Политика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Хоккей

Малкин, Кучеров и Василевский вызваны в сборную России

Обновлено в 01:54
Политика

Зеленский раскритиковал Порошенко за организацию дебатов

Обновлено в 02:51
Политика

В Кремле прокомментировали информацию об уходе Матвиенко из Совфеда

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко якобы намерена перейти на другую должность.
Обновлено в 05:32
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Ники Батт
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. Глава футбольной академии «Манчестер Юнайтед». Будучи игроком, выступал на позиции полузащитника оборонительного плана.
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