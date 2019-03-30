Экс-игрок «Локомотива» А. Натхо перешёл в БАТЭЧемпионат 05:10

Российский футболист включён в официальную заявку БАТЭ на чемпионат страны. Ранее Натхо выступал в составе румынского клуба «Вииторул». Амир является двоюродным братом бывшего игрока московского ЦСКА Бибраса Натхо.

Экс-игрок «Локомотива» А. Натхо перешёл в БАТЭ

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