Футбол
Экс-игрок «Локомотива» А. Натхо перешёл в БАТЭЧемпионат 05:10
Российский футболист включён в официальную заявку БАТЭ на чемпионат страны. Ранее Натхо выступал в составе румынского клуба «Вииторул». Амир является двоюродным братом бывшего игрока московского ЦСКА Бибраса Натхо.
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Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Происшествия
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Гаджеты
Накопители Intel Optane теперь можно использовать и с бюджетными процессорами Celeron и Pentium
Новый драйвер Intel принёс поддержку таких SSD бюджетным процессорам Celeron и Pentium, тогда как ранее накопители Optane можно было использовать лишь с более дорогими CPU линейки Core.
Обновлено в 09:30
Театры
В Алтайском крае вспоминают Валерия Золотухина
В Молодежном театре Алтая, который теперь носит имя Золотухина, рассказали, что в День памяти артиста здесь покажут спектакль "Храни тебя Бог !" по его произведениям.
Обновлено в 01:25
Наука
Швейцарские ученые объяснили, почему некоторые животные отдыхают стоя
Обновлено 28 марта в 14:14
Происшествия
В Ижевске автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе
Две школьницы госпитализированы в субботу после ДТП на пешеходном переходе в Ижевске.
Обновлено в 08:59
Политика
На Украине перед выборами президента наступит день тишины
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Футбол
Глушаков выйдет в стартовом составе на матч с «Ахматом»
Обновлено в 09:24
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов
Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
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Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Политика
Саакашвили заявил, что жевать галстуки начал еще в детстве
Саакашвили, жующий галстук, стал интернет-мемом в 2008 году в дни осетинского конфликта.
Обновлено в 08:44
Экономика
Кабмин поручил провести мониторинг цен на авиабилеты
Кабмин РФ поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину проанализировать динамику цен на авиабилеты и топливо, после чего составить план по недопущению их существенного роста.
Обновлено в 03:58
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
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Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Происшествия
На машину актера сериала «Бригада» упал сосед
Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
Общество
Жильцы обрушившегося в Магнитогорске дома могут вернуться в квартиры
В южноуральском Магнитогорске все жильцы десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164 смогут вернуться в свои квартиры.
Обновлено в 02:46