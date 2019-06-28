Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ромы» Аквилани завершил карьеруЧемпионат 13:13

Полузащитник Альберто Аквилани на своей странице в «Инстаграме» объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
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Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ювентуса» Аквилани завершил профессиональную карьеру

Sport24.ru12:38

Бывший игрок «Ювентуса» и «Ливерпуля» Аквилани объявил о завершении карьеры

Евро-футбол.ру13:07

Экс-футболист «Ювентуса» и «Ромы» Аквилани объявил о завершении карьеры

РИА Новости14:00

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ромы» Аквилани завершил карьеру

Чемпионат13:13

Экс-игрок сборной Италии Аквилани завершил карьеру

Матч ТВ14:32

Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры

Sports.ru12:55

Аквилани объявил о завершении карьеры

Soccer.ru12:29
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:49, Вашингтон
Авто

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Соединённые Штаты перебросили истребители пятого поколения F-22 на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
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В рамках предварительного раунда Лиги чемпионов «Фероникели» одержал победу над «Санта-Коломой» из Андорры.
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В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
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