Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ромы» Аквилани завершил карьеруЧемпионат 13:13
Полузащитник Альберто Аквилани на своей странице в «Инстаграме» объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
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Авто
В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года
Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Культура
«Мону Лизу» перенесут в другой зал Лувра
Причиной стали ремонтные работы, которые начнутся в середине июля Работу Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля из-за ремонта, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
Обновлено в 08:50
Экономика
Определено влияние пенсионной реформы на экономику
Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Лобода выразила отношение к интервью Темниковой о Фадееве
Поклонники сразу догадались, что речь идет о Максиме Фадееве, который на данный момент около тридцати лет состоит в браке.
Обновлено в 17:36
Политика
Минюст признал работу фонда «Свободная Россия» нежелательной
Фонд «Свободная Россия» включили в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории Российской Федерации.
Обновлено в 13:03
Политика
Трамп в шутку попросил Путина «не вмешиваться в выборы»
Американский лидер Дональд Трамп в шутку обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой «не вмешиваться в выборы».
Обновлено в 02:46
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателей
Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 13:20
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Apple перенесла производство Mac Pro в Китай
Apple начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro - единственные крупные устройства, которые американская компания до недавнего времени производила в США, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 13:18
Политика
Путин и Мун Чжэ Ин обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Президент России Владимир Путин предложил южнокорейскому лидеру Мун Чжэ Ину обсудить ситуацию на Корейском полуострове.
Обновлено в 12:58
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Иванка Трамп прилетела на саммит в голубом платье с необычными рукавами
Для важного политического мероприятия 37-летняя дочь американского президента выбрала платье небесного цвета длины миди с необычными рукавами с разрезами, белыми кружевными манжетами и воротничком.
Обновлено в 15:56
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено в 03:07
Финансы
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Кино
Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено в 18:58
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика
Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через Украину
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
США впервые перебросили истребители F-22 в Катар
Соединённые Штаты перебросили истребители пятого поколения F-22 на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
Обновлено в 16:09
Футбол
Клуб из Косово прошел в следующий этап предварительного раунда ЛЧ
В рамках предварительного раунда Лиги чемпионов «Фероникели» одержал победу над «Санта-Коломой» из Андорры.
Обновлено в 16:57
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено в 11:26
Политика
Порошенко насторожило, что Киеву не сообщили о встрече Путина и Трампа
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал «очень тревожным звонком» тот факт, что Вашингтон не предупредил Киев о встрече президентов России и США на саммите в Осаке.
Обновлено в 18:32
Спорт
Сборная России завоевала девять медалей за шестой день Европейских игр
Сборная России записала в свой актив девять наград за шестой день Европейских игр в Минске (Белоруссия).
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения
Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.
Обновлено в 19:09
Общество
Шарапова показала свой трехэтажный дом в США
Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50