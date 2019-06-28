Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ромы» Аквилани завершил карьеруЧемпионат 13:13
Полузащитник Альберто Аквилани на своей странице в «Инстаграме» объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:36, Вашингтон
Политика
«Би-би-си» рассказала о поездке в Лондон третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
Всего, по информации «Би-би-си», Сергеев ответил на десять звонков с этого номера и сам набрал его один раз 4 марта, перед отъездом с вокзала Паддингтон.
Обновлено в 16:14
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Общество
В Сочи восстановили энергоснабжение села Лесное
Обновлено в 14:18
Футбол
Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии
Обновлено в 16:10
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
Обновлено в 15:41
Энергетика
Россия в июне снизит добычу нефти чуть больше требований сделки ОПЕК+
Россия в июне снизит добычу нефти чуть больше, чем того требует сделка ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов
Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на 9 миллиардов долларов, пишет Forbes.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Авто
Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах
Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено в 12:56
Политика
Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на посещение Грузии
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал введенный против него запрет на въезд в Грузию.
Обновлено в 15:13
Политика
В Осаке прошли переговоры Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:39
Политика
Лидеры ЕС отказались от кандидатуры Вебера на пост главы Еврокомиссии
Лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии.
Обновлено в 16:04
Общество
Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»
Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Политика
«Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины
Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
Обновлено в 09:08
Здоровье
В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь
Обновлено в 09:33
Общество
В компании, которая организовывает командировки Минпромторга, признали, что их владельцем является теща замминистра
Интернет-издание Baza писало, что семья заместителя министра торговли и промышленности Виктора Евтухова может зарабатывать на услугах министерства.
Обновлено в 15:30
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Общество
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 01:37
Гаджеты
Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай
"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
Хоккей
«Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо»
"Вашингтон" обменял нападающего Андре Бураковски в "Колорадо", сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обновлено в 15:19
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В России опять ликвидировали финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды.
Обновлено в 08:43
Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»
В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время работы
В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено в 15:12
Музыка
Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой
В скором у Катиной запланировано выступление на музыкальном фестивале в Польше, которое было на грани отмены из-за навязчивого молодого человека, грозившего убить артистку, если она приедет в Польшу.
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Представлен первый в мире 4K OLED-экран с соотношением сторон 20:1
На этой неделе компания представила первый в мире OLED-экран с соотношением сторон 20:1 и разрешением 3840 х 160 пикселей.
Обновлено в 06:52