Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ромы» Аквилани завершил карьеруЧемпионат 13:13

Полузащитник Альберто Аквилани на своей странице в «Инстаграме» объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
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Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ромы» Аквилани завершил карьеру

Чемпионат13:13

Экс-игрок сборной Италии Аквилани завершил карьеру

Матч ТВ14:32

Экс-футболист «Ювентуса» и «Ромы» Аквилани объявил о завершении карьеры

РИА Новости14:00

Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ювентуса» Аквилани завершил профессиональную карьеру

Sport24.ru12:38

Бывший игрок «Ювентуса» и «Ливерпуля» Аквилани объявил о завершении карьеры

Евро-футбол.ру13:07

Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры

Sports.ru12:55

Аквилани объявил о завершении карьеры

Soccer.ru12:29
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