Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля»: Суарес вёл себя как крысаЧемпионат 15:02

Ливерпуль — Барселона
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж подверг критике нападающего «Барселоны» Луиса Суареса за его действия в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В этой встрече каталонский клуб одержал победу со счётом 3:0. Суарес выступал за «Ливерпуль» с 2011-го по 2014 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Луис Суарес: «Мы помним, что произошло в прошлом году с „Ромой“»

Спорт-Экспресс14:51

Суарес: «Не буду праздновать, если забью на „Энфилде“»

Евро-футбол.ру15:49

Экс-игрок «Ливерпуля»: Суарес вёл себя как крыса

Чемпионат15:02

«Он повел себя как крыса». Бывший игрок «Ливерпуля» разнес Суареса

Sport24.ru14:38

Луис Суарес: «Не буду праздновать свой гол на „Энфилде“»

Матч ТВ14:28

Суарес: «Мы уважаем „Ливерпуль“ и должны быть осторожными»

Soccer.ru13:28

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Суарес повел себя как крыса»

ProstoProSport14:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Общество

Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине

При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Обновлено в 15:05
Общество

Госдума может обязать освобождаемых по УДО заключенных оплачивать адвокатов

В Госдуму внесен законопроект с предложением взыскивать с лиц, освобождаемых из тюрьмы условно-досрочно, стоимость оплаченных государством адвокатов по назначению.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

Обновлено в 08:10
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском суде по уголовному делу о хулиганстве.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:42
Политика

Германия видит перспективы для снятия санкций с РФ

Взаимные санкции России и Евросоюза могут быть сняты при условии продолжения диалога в «нормандском формате» и выполнения Минских соглашений.
Обновлено в 14:23
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Политика

Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане

Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Экономика

ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной

Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева

Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено в 09:54
Общество

Принц Гарри прокомментировал рождение первенца

Принц Гарри рассказал о своих впечатлениях после рождения сына. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 10:21
Авто

МАЗ выводит на рынок конкурента «Газели»

Минский автомобильный завод начал прием заявок на новый фургон МАЗ-365022 и микроавтобус МАЗ-281040, которые являются прямыми конкурентами «Газели».
Обновлено в 09:02
Происшествия

Сгоревший SSJ убрали с взлетной полосы в Шереметьево

Обновлено в 11:37
Кино

Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»

Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Советник Зеленского одобрил назначение нового командующего военной операции против Донбасса

Советник новоизбранного президента Украины Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин одобрил назначение нового командующего так называемых «объединенных сил», проводящих военную операцию против Донбасса.
Обновлено в 13:12
Происшествия

«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту

6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
Обновлено в 11:14
Футбол

Колыванов может покинуть «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.
Обновлено в 13:31
Политика

Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 11:58
Хоккей

Игроки сборной России посетили баню после победы в Евротуре

Игрок сборной России Илья Ковальчук вместе с партнерами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым посетили баню, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:00
Происшествия

Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры

Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Обновлено в 13:55
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево

По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских решили пожениться

Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии

Обновлено в 15:49
Политика

В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Происшествия

МВД назвало возможную причину возгорания газопровода на Урале

Обновлено в 15:29
Спорт

Боевой пропуск для The International 2019 выйдет 7 мая

Релиз Боевого пропуска состоится 7 мая.
Обновлено в 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное