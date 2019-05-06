Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля»: Суарес вёл себя как крысаЧемпионат 15:02
Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж подверг критике нападающего «Барселоны» Луиса Суареса за его действия в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В этой встрече каталонский клуб одержал победу со счётом 3:0. Суарес выступал за «Ливерпуль» с 2011-го по 2014 год.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Общество
Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине
При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Обновлено в 15:05
Общество
Госдума может обязать освобождаемых по УДО заключенных оплачивать адвокатов
В Госдуму внесен законопроект с предложением взыскивать с лиц, освобождаемых из тюрьмы условно-досрочно, стоимость оплаченных государством адвокатов по назначению.
Обновлено в 15:38
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском суде по уголовному делу о хулиганстве.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:42
Политика
Германия видит перспективы для снятия санкций с РФ
Взаимные санкции России и Евросоюза могут быть сняты при условии продолжения диалога в «нормандском формате» и выполнения Минских соглашений.
Обновлено в 14:23
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Политика
Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане
Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Экономика
ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной
Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева
Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено в 09:54
Общество
Принц Гарри прокомментировал рождение первенца
Принц Гарри рассказал о своих впечатлениях после рождения сына. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 10:21
Авто
МАЗ выводит на рынок конкурента «Газели»
Минский автомобильный завод начал прием заявок на новый фургон МАЗ-365022 и микроавтобус МАЗ-281040, которые являются прямыми конкурентами «Газели».
Обновлено в 09:02
Происшествия
Сгоревший SSJ убрали с взлетной полосы в Шереметьево
Обновлено в 11:37
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Советник Зеленского одобрил назначение нового командующего военной операции против Донбасса
Советник новоизбранного президента Украины Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин одобрил назначение нового командующего так называемых «объединенных сил», проводящих военную операцию против Донбасса.
Обновлено в 13:12
Происшествия
«Второй раз за сутки»: борт Аэрофлота подал сигнал о ЧС на борту
6 мая 2019 Airobus A-320, следующий рейсом SU1623 авиакомпании Аэрофлот по направлению Симферополь-Москва, подал сигнал о ЧС на борту.
Обновлено в 11:14
Футбол
Колыванов может покинуть «Торпедо»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.
Обновлено в 13:31
Политика
Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 11:58
Хоккей
Игроки сборной России посетили баню после победы в Евротуре
Игрок сборной России Илья Ковальчук вместе с партнерами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым посетили баню, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:00
Происшествия
Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры
Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Обновлено в 13:55
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Минздраве раскрыли состояние пострадавших при ЧП в Шереметьево
По данным медиков, после происшествия были госпитализированы девять пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских решили пожениться
Украинские звезды Настя Каменских и Алексей Потапенко, известный как Потап, наконец решили пожениться.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам в Эстонии
Обновлено в 15:49
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Спорт
Боевой пропуск для The International 2019 выйдет 7 мая
Релиз Боевого пропуска состоится 7 мая.
Обновлено в 14:49