Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля»: Суарес вёл себя как крысаЧемпионат 15:02
Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж подверг критике нападающего «Барселоны» Луиса Суареса за его действия в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В этой встрече каталонский клуб одержал победу со счётом 3:0. Суарес выступал за «Ливерпуль» с 2011-го по 2014 год.
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