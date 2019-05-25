Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»Бомбардир.ру 00:36

Французский полузащитник Матье Вальбуэна решил покинуть «Фенербахче». 34-летний футболист опубликовал в твиттере открытое письмо к клубу и болельщикам, в котором объявил о своем уходе по окончании сезона.

Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»

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