Футбол
Экс-игрок «Динамо» Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»Бомбардир.ру 00:36
Французский полузащитник Матье Вальбуэна решил покинуть «Фенербахче». 34-летний футболист опубликовал в твиттере открытое письмо к клубу и болельщикам, в котором объявил о своем уходе по окончании сезона.
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