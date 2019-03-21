Футбол
Экс-игрок «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитерСпорт-Экспресс 06:30
Экс-футболист московского "Динамо" Люк Уилкшир, ныне игрок и тренер клуба из Австралии, извинился перед бело-голубыми за фото в красном свитере. 37-летний Уилкшир занимает пост играющего тренера в полупрофессиональном клубе "Воллонгонг Вулвз".
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