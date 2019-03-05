Футбол

Экс-игрок ЦСКА Красич завершил карьеруСоветский спорт 08:56

По информации Sport24.ru, агент Деян Йоксимович сообщил, что Милош Красич завершил карьеру футболиста. В декабре 2018 года серб покинул Лехию, за которую в прошлом сезоне забил один мяч в 29 матчах.
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Агент сообщил, что бывший игрок ЦСКА Красич завершил карьеру

Бывший игрок московского ЦСКА Милош Красич завершил карьеру футболиста. Об этом Sport24 сообщил агент игрока Деян Йоксимович. «Красич завершил карьеру, поэтому я больше не его агент», — сказал Йоксимович.
Sport24.ru08:38

Подробнее о событии

Милош Красич: Я завершил карьеру? Нет, об этом еще рано говорить

Советский спорт10:47

Экс-игрок ЦСКА завершил карьеру

Газета.Ru09:09

Бывший полузащитник ЦСКА Красич завершил карьеру

Eurosport.ru10:11

Экс-футболист ЦСКА Красич завершил карьеру

RT на русском08:56

Красич завершил профессиональную карьеру футболиста

Soccer.ru08:45

Агент сообщил, что бывший игрок ЦСКА Красич завершил карьеру

Sport24.ru08:38

Красич: я завершил карьеру? Нет, об этом ещё рано говорить

Чемпионат08:59
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Происшествия

Под Владимиром произошел взрыв на заводе, семь человек пострадали

Семь человек пострадали при взрыве на заводе стеклотары в городе Гороховец Владимирской области.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Взрывные устройства обнаружены на вокзале и в двух аэропортах Лондона

Три самодельных взрывных устройства малой мощности обнаружены 5 марта в зданиях лондонского аэропорта «Хитроу», городского аэропорта Лондона и на железнодорожном вокзале «Ватерлоо».
Обновлено в 12:10
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вышел вперед в серии

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Салават Юлаев" вышел вперед в серии до четырех побед - 3-2.
Обновлено в 11:41
Авто

Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России

Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Новороссийск остался без света из-за аварии на подстанции

Сообщается, что ЧП произошло на подстанции 220 кВ "Кирилловская" в 16 часов 32 минуты, где из-за скачка напряжения сработала защита, которая отключила подачу электроэнергии, в результате чего оказались обесточены девять подстанций 110 кВ, обеспечивающих светом Новороссийск.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Обновлено в 09:05
Армия и оружие

В Совфеде оценили идею США усилить потенциал войск в Европе

Обновлено в 11:46
Футбол

ФСИН разрешила допустить врачей «Зенита» к Кокорину в СИЗО

Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Калибр» вошёл в Ла-Манш

Новый российский ракетный фрегат «Адмирал Горшков» с управляемым ракетным оружием «Калибр» приступил к проходу пролива Ла-Манш.
Обновлено в 12:00
Авто

Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль

Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, который считается самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 10:36
Кино

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал первый трейлер финального сезона сериала "Игра престолов", который выйдет 14 апреля.
Обновлено в 11:41
Политика

В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 11:10
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве

Вдова Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу после возвращения из Испании в Москву, передает "Московский комсомелец".
Обновлено в 11:46
Происшествия

Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»

Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Авто

В Женеве состоялась презентация российских автомобилей Aurus

Презентация автомобилей Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700 состоялась на 89-м Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз

Как сообщил Znak.com источник в правоохранительных органах западного округа Москвы, решение обеспечить судьям защиту было принято после того, как в мессенджере WhatsApp стало распространяться сообщение с угрозами в адрес судей, написанное якобы от лица сторонников движения Новое величие .
Обновлено в 10:46
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Новые скоростные катера Росгвардии заступили на охрану Крымского моста

Два высокоскоростных транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь, где заступили на охрану побережья Черного моря.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу

По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.
Обновлено в 10:25
Транспорт

Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Сыктывкаре осудили вандала, разбившего знак рубля

Мировой суд Сыктывкара вынес приговор местному жителю, который в апреле прошлого года разбил памятник рублю.
Обновлено в 08:22
Политика

Макрон предложил провести Конференцию для Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы страны Старого континента достигли договоренности о проведении Конференции для Европы.
Обновлено вчера в 17:40
Культура

В Киргизии появился юнармейский отряд генерала Панфилова

В Республике Киргизия прошло торжественное мероприятие, посвященное созданию Юнармейского отряда имени генерал-майора Панфилова.
Обновлено 03 марта в 10:43
Футбол

Лев выгнал Мюллера, Хуммельса и Боатенга из сборной Германии

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев принял решение больше не вызывать игроков мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в национальную команду.
Обновлено в 11:26
Политика

Spiegel назвал IT-технологии главным экономическим успехом России

IT-технологии являются главным экономическим успехом России.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Два самолета из-за снега не смогли сразу сесть в «Пулково»

Обновлено в 03:50
Футбол

El Confidencial: Абрамович потребовал продать Кепу из-за конфликта с Сарри. «Челси» уже ищет замену

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри позже заступился за Кепу и заявил, что инцидент исчерпан.
Обновлено в 11:39
Общество

ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Наука

Второй пациент в мире излечился от ВИЧ

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.
Обновлено в 06:50
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Милош Красич
Сербский футболист
Сербский футболист, полузащитник польского клуба «Лехия» и сборной Сербии. Участник чемпионата мира 2010 года.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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