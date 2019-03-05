Футбол

Экс-игрок ЦСКА Красич завершил карьеруСоветский спорт 08:56

По информации Sport24.ru, агент Деян Йоксимович сообщил, что Милош Красич завершил карьеру футболиста. В декабре 2018 года серб покинул Лехию, за которую в прошлом сезоне забил один мяч в 29 матчах.
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Агент сообщил, что бывший игрок ЦСКА Красич завершил карьеру

Бывший игрок московского ЦСКА Милош Красич завершил карьеру футболиста. Об этом Sport24 сообщил агент игрока Деян Йоксимович. «Красич завершил карьеру, поэтому я больше не его агент», — сказал Йоксимович.
Sport24.ru08:38

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Милош Красич: Я завершил карьеру? Нет, об этом еще рано говорить

Советский спорт10:47

Экс-игрок ЦСКА завершил карьеру

Газета.Ru09:09

Красич: я завершил карьеру? Нет, об этом ещё рано говорить

Чемпионат08:59

Экс-футболист ЦСКА Красич завершил карьеру

RT на русском08:56

Красич завершил профессиональную карьеру футболиста

Soccer.ru08:45

Агент сообщил, что бывший игрок ЦСКА Красич завершил карьеру

Sport24.ru08:38

Бывший полузащитник ЦСКА Красич завершил карьеру

Eurosport.ru10:11
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