Футбол

Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»Sports.ru вчера в 15:58

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии. 32-летнем японцем интересуется «Брешиа», которая в следующем сезоне будет выступать в серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Bresciaoggi.
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Экс-полузащитник ЦСКА Хонда может вернуться в Серию А

Чемпионатвчера в 16:57

Хонда близок к возвращению в Италию

Евро-футбол.рувчера в 13:55

Хонда может перейти в «Брешию»

Советский спортвчера в 15:02

Бывший игрок ЦСКА и «Милана» Хонда может вернуться в Серию А

Sport24.ruвчера в 14:13

СМИ: «Брешиа» проявляет интерес к экс-полузащитнику ЦСКА Хонде

Спорт-Экспрессвчера в 14:13

СМИ: Экс-игрок ЦСКА может перейти в «Брешию»

Матч ТВвчера в 16:00

Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»

Sports.ruвчера в 15:58
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Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
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Самолет «Победы» экстренно приземлился в Волгограде

Экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда лайнер лоукостера «Победа», следовавший из Екатеринбурга в Сочи.
Обновлено в 02:57
Политика

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 13:42
Политика

Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий

На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Екатерина Порубель: «Когда мамы не стало, было ощущение облегчения»

Обновлено вчера в 18:00
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне пропали гей-сцены

Обновлено в 03:00
Здоровье

Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Политика

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
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Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Космос

На Марсе нашли крупные залежи глины

Специалисты NASA рассказали, что марсоход Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп в кратере Гейл огромные отложения марсианской глины, сформировавшиеся на дне древнего водоема.
Обновлено вчера в 08:20
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Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести

Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам.
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Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие

Корабль ВМС США вошел в Балтийское море

В акваторию Балтийского моря вошел командно-штабной корабль Mount Whitney американских военно-морских сил (ВМС).
Обновлено в 02:49
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ.
Обновлено в 00:22
Общество

Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников

Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
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Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
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Мощнейший российский спутник вывели на орбиту

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Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
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Intel хочет больше открытости: компания собирается вернуться к проведению IDF

Компания Intel собирается возобновить проведение Intel Developer Forum (IDF) — серии тематических конференций для разработчиков, IT-специалистов и отраслевой прессы, на которой сотрудники компании делились актуальной информацией о передовых технологиях и разработках.
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Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлолома

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе судьбу металлолома с 2020 года.
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Кэйсукэ Хонда
Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник австралийского клуба «Мельбурн Виктори». Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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Брешиа
Город в Италии
Город на севере Италии, в Ломбардии, административный центр одноимённой провинции. Археологическая зона, включающая римский форум и монастырь Сан-Сальваторе-Санта-Джулия, являются частью группы исторических зданий под названием «Лангобарды в Италии, сосредоточия власти, 568-774 н. э.», которая стала частью Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году.
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