Футбол
Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»Sports.ru 15:58
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии. 32-летнем японцем интересуется «Брешиа», которая в следующем сезоне будет выступать в серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Bresciaoggi.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено в 17:30
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено вчера в 12:58
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Футбол
Сергей Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ
Г Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак может стать обладателем премии «Открытие года» по версии журнала GQ.
Обновлено в 19:24
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Игры
Microsoft анонсировала Xbox Game Pass для ПК
Обновлено в 14:00
Футбол
Рамос принял решение остаться в «Реале»
Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб.
Обновлено в 10:20
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Политика
Кремль обеспокоен падением доходов россиян
В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов граждан, и этот процесс вызывает обеспокоенность госструктур, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:09
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено в 16:19
Политика
Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков
Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Политика
Украина введет новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму
Киев подготовил санкции в отношении 28 российских научных и музейных учреждений из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 14:25
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено в 19:29
Наука
Назван опасный для сердца напиток
Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Работы на станции «Шиес» в Архангельской области завершатся к 15 июня
Инвестор экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области, компания «Технопарк», планирует завершить первый этап реализации проекта к 15 июня, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:25
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:30
Здоровье
Медики дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи рассказали, как пережить аномальную жару без потерь для здоровья.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Рыб ждет приятный сюрприз, а Стрельцам советуют закончить все дела
Звезды советуют попробовать изменить образ жизни. Телец Завтра Тельцы смогут побить все рекорды неуправляемости и непредсказуемости.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач
На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 13:58
Политика
Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook
Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено в 17:51
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Политика
The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена
Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:49