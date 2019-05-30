Футбол

Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»Sports.ru 15:58

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии. 32-летнем японцем интересуется «Брешиа», которая в следующем сезоне будет выступать в серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Bresciaoggi.
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Экс-полузащитник ЦСКА Хонда может вернуться в Серию А

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Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»

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Бывший игрок ЦСКА и «Милана» Хонда может вернуться в Серию А

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Хонда близок к возвращению в Италию

Евро-футбол.ру13:55

Хонда может перейти в «Брешию»

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Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник австралийского клуба «Мельбурн Виктори». Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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