Футбол
Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»Sports.ru 15:58
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии. 32-летнем японцем интересуется «Брешиа», которая в следующем сезоне будет выступать в серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Bresciaoggi.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
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На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
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«Роскосмос» раскритиковал запрет США на использование российских ракет
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