Футбол

Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»Sports.ru 15:58

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии. 32-летнем японцем интересуется «Брешиа», которая в следующем сезоне будет выступать в серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Bresciaoggi.
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СМИ: Экс-игрок ЦСКА может перейти в «Брешию»

Матч ТВ16:00

СМИ: Экс-игрок ЦСКА может перейти в «Брешию»

Sportbox.RU16:00

Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»

Sports.ru15:58

Бывший игрок ЦСКА и «Милана» Хонда может вернуться в Серию А

Sport24.ru14:13

СМИ: «Брешиа» проявляет интерес к экс-полузащитнику ЦСКА Хонде

Спорт-Экспресс14:13

Хонда близок к возвращению в Италию

Евро-футбол.ру13:55

Хонда может перейти в «Брешию»

Советский спорт15:02
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
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Кэйсукэ Хонда
Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник австралийского клуба «Мельбурн Виктори». Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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