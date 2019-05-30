Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»Sports.ru 15:58

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии. 32-летнем японцем интересуется «Брешиа», которая в следующем сезоне будет выступать в серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Bresciaoggi.

Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»

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