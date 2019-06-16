Экс-игрок ЦСКА Эрнандес может перейти в «Сампдорию»Евро-футбол.ру 04:16

Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации Gazzetta dello Sport, после ухода из московского клуба 28-летний форвард пока не нашёл себе новую команду, однако, как сообщает источник, его услуги были предложены "Сампдории".

Экс-игрок ЦСКА Эрнандес может перейти в «Сампдорию»

Политика Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходами Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами.

Политика Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".

Шоу-бизнес Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.

Политика Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в инфраструктуру Донбасса будут вложены инвестиции.

Происшествия Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Музыка Умер участник группы «Машина Времени» Остроумов был сессионным участником «Машины Времени» и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы «Оркестр креольского танго».

Происшествия Под Саратовом сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих Полиция в городе Балаково Саратовской области начала проверку после нападения сбежавшей из вольера цирковой медведицы на двух прохожих, сообщает областной главк МВД.

Общество Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".

Шоу-бизнес С банковского счёта Жанны Фриске исчезло 20 миллионов рублей Отец Жанны Фриске рассказал об исчезновении с банковского счёта певицы 20 миллионов рублей.

Происшествия На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Общество В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

Политика Филарет начал рассылать приглашения на собор вопреки угрозам отлучения Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) начал рассылку на собор для восстановления УПЦ КП.

Экономика Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймы Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.

Технологии Приложения для сна сделали бессонницу тяжелее Учёные рассказали журналистам, что так называемые трекеры сна, то есть приложения, помогающие отрегулировать режим сна, только ухудшают состояние человека.

Политика Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе 13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера.

Политика Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.

Гаджеты Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Спорт Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму.

Экономика Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.