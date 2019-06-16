Абель Эрнандес может продолжить карьеру в «Сампдории»ProstoProSport 05:21

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес, накануне ставший свободным агентом после ухода из московского ЦСКА, может продолжить карьеру в итальянской «Сампдории», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Абель Эрнандес может продолжить карьеру в «Сампдории»

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