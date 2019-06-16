Экс-игрок ЦСКА Эрнандес может перейти в «Сампдорию»Евро-футбол.ру 04:16

Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации Gazzetta dello Sport, после ухода из московского клуба 28-летний форвард пока не нашёл себе новую команду, однако, как сообщает источник, его услуги были предложены "Сампдории".

Экс-игрок ЦСКА Эрнандес может перейти в «Сампдорию»

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