Футбол
Экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса был признан лучшим футболистом НигерииКомсомольская правда 05:34
За ЦСКА нигириец играл в период с 2012 по 2016 год и в 2018 на правах аренды. Всего за «коней» он провел 184 матча, забил 61 гол и отдал 32 результативные передачи. НА Чемпионате Мира 2018 Ахмед Муса помог своей сборной двумя голами, и внес вклад в отбор на финальную часть Кубка Африки-2019.
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