Футбол

Экс-игрок «Арсенала»: «Играя против Месси, боишься стать посмешищем»Sport24.ru вчера в 19:56

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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Абу Диаби поделился мнением об игре капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
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Экс-игрок «Арсенала» назвал главный страх в игре против Месси

Газета.Ruвчера в 21:29

Диаби: играя против Месси, боишься стать посмешищем в социальных сетях

Чемпионатвчера в 20:14

Экс-игрок «Арсенала»: «Играя против Месси, боишься стать посмешищем»

Sport24.ruвчера в 19:56

Абу Диаби: «Играя против Месси боишься стать посмешищем»

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
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Музыка

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В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
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В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
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Общество

Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей

Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
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В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
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Задержан экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков

Павел Коньков был вызван на предприятие, но на данный момент статус экс-губернатора неизвестен.
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Политика

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

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Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
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Движение по Каширскому шоссе в Москве в сторону области затруднено

Движение автомобилей по Каширскому шоссе в сторону Московской области затруднено из-за аварии, в которой пострадали два человека.
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Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС

Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.
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В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
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В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии

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В США вынесли приговор жителю штата Небраска, который женился на собственной дочери. Об этом пишет издание Omaha World-Herald.
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Глюкозу в белом платье сравнили с чарующим цветком лотоса

Певица сразила всех наповал своим изысканным и тонким образом - на мероприятие звезда пришла в длинном белом платье.
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«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
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Пианист-виртуоз выступит на концерте IX Международного фестиваля имени Сергея Рахманинова Денис Мацуев сыграет 31 мая в Казани произведения Ференца Листа, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.
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На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Французский футболист
Французский футболист, полузащитник.
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