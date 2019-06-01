Футбол
Экс-игрок «Арсенала»: «Играя против Месси боишься стать посмешищем»Sport24.ru 19:56
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Абу Диаби поделился мнением об игре капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
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Экономика
«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире
«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено в 14:53
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено в 17:45
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года
С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено в 17:23
Авто
Hyundai Creta с начала продаж подорожал на 200 тысяч рублей
Первое подорожание случилось на следующий месяц после старта продаж – в сентябре, когда все комплектации кроссовера, кроме базовой, прибавили в цене по 10 тыс. рублей.
Обновлено в 01:32
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес
Собчак выставила униженную Бузову виновницей скандала с дизайнером
Как писал сайт kp.ru, Ксения Собчак во время своего шоу "Осторожно, Собчак!" призналась, что один из ее хороших знакомых, некий модный дизайнер выступил против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду.
Обновлено в 10:40
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:19
Политика
США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2»
Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода «Северной поток – 2», в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.
Обновлено в 22:00
Футбол
Конте назвал любимого игрока в «Челси». Это не Азар
Главный тренер "Интера" Антонио Конте назвал любимого игрока в "Челси".
Обновлено в 22:27
Кино
Николас Кейдж и Мадонна снялись в худших ремейках в истории кино
Обновлено в 09:41
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Обновлено в 22:06
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Футбол
Бакинский финал Лиги Европы получился интересным
Финальный матч Лиги Европы, который проходил в столице Азербайджана, прозвали 39-м туром чемпионата Англии, ведь в нем встречались две лондонские команды «Челси» и «Арсенал».
Обновлено в 08:40
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено в 15:40
Авто
Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей
Обновлено вчера в 07:03
Авто
Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V
Американский автопроизводитель официально представил новые модификации своих седанов Cadillac CT4-V и CT5-V, получившие название «V-Series».
Обновлено в 05:28
Космос
Космическая компания Илона Маска SpaceX теперь стоит больше, чем Tesla
Космическая компания Илона Маск, SpaceX, теперь стоит больше, чем его фирма по производству электромобилей Tesla, - по крайней мере, на бумаге.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России
Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено в 15:07
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий пообещал украинскому президенту и его соратникам «горящую землю под ногами».
Обновлено в 06:27
Происшествия
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы
В Московской области правоохранительные органы задержали главу Раменского района Андрея Кулакова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 13:58