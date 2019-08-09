Футбол

Экс-игрок «Анжи» повторил знаменитый гол в ворота сборной ФранцииГазета.Ru 02:54

Бывший защитник сборной Бразилии и махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос повторил удар, которым он забил мяч со штрафного в товарищеской встрече против команды Франции в 1997 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
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