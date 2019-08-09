Футбол
Экс-игрок «Анжи» повторил знаменитый гол в ворота сборной ФранцииГазета.Ru 02:54
Бывший защитник сборной Бразилии и махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос повторил удар, которым он забил мяч со штрафного в товарищеской встрече против команды Франции в 1997 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Из-за сильного дождя в Петербурге подтопило торговые центры
В городе продолжают работу аварийные бригады В Санкт-Петербурге из-за сильного дождя подтопило цокольные этажи нескольких торговых центров.
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Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
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Происшествия
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
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Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров, в том числе за счет демпинговых цен на билеты.
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Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
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